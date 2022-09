Elezioni, la Lega denuncia: "Vandalismo sistematico nei nostri confronti". Torna Salvini: cena sold out con imprenditori e cittadini

“Nel giro di pochi giorni sono stati strappati i manifesti elettorali della Lega Umbria fissati sulle plance a Gubbio e Deruta”: la denuncia porta la firma de referente provinciale della Lega di Perugia, Manuela Puletti che in questi giorni ha raccolto foto e testimonianze di un sistematico distacco del materiale elettorale del movimento guidato da Matteo Salvini. “Il ripetersi di questi atti vandalici fa pensare si tratti di un’azione mirata volta a danneggiare la visibilità del partito e dei suoi candidati. In campagna elettorale, purtroppo, chi è privo di proposte e contenuti può solo ricorrere a questi mezzucci vigliacchi. Andiamo avanti più forti e determinati di prima per far conoscere ai cittadini il programma di Governo di Matteo Salvini e le nostre idee per rispondere alle esigenze del territorio su tematiche come il lavoro, la sicurezza, il caro energia".

Intanto domani ritorno in Umbria, nel ternano di Matteo Salvini, che presenterà il programma della Lega ad altre 300 cittadini che hanno prenotato la cena all’Hotel Garden. “Alla cena con Salvini hanno dato la loro adesione imprenditori, esponenti delle associazioni di categoria e della società civile, cittadini e sostenitori – commenta la Lega Umbria – Terni ha risposto con grande entusiasmo, segno evidente del buon lavoro svolto dal partito sul territorio e di come i cittadini si riconoscano nel programma di Governo della Lega che guarda ai fragili, agli anziani, alle famiglie e rimette al centro tematiche fondamentali come la sicurezza, il lavoro, le pensioni, oltre ad affrontare concretamente il tema del caro energia".