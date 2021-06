"Famiglia e sicurezza", impegni prioritari per la Lega di Perugia. E nel futuro aeroporto e pugno duro sui negozi "ricettacolo del crimine"

La Lega Perugia fa il punto semestrale dell'attività di governo e di ascolto dei cittadini nel capoluogo e ribadisce i punti fermi del programma: famiglia e sicurezza.

Il senatore Simone Pillon, coordinatore della Lega Perugia, ribadisce subito che "famiglia e sicurezza sono i due perni dell’azione della Lega: perché dire famiglia significaa dire futuro, senza figli non c’è domani. Con le nostre azioni, inoltre, vogliamo lanciare un segnale: Perugia si prende cura dei bambini e delle famiglie. Il turista che vuole visitare la città così saprà che troverà una città a misura di famiglia".

Quanto alla sicurezza è necessaria "per far vivere bene i cittadini e le famiglie e fare in modo che siano rispettati i diritti delle persone. Le forze dell’ordine, proprio perché chiamate a garantire la sicurezza, sono al centro del nostro impegno politico" ha proseguito Pillon.

L'incontro con i responsabili locali della Lega è stato convocato per fare il punto del lavoro svolto dal gruppo consiliare a Palazzo dei Priori e come partito sul territorio e parlare degli obiettivi del prossimo semestre. "La Lega a Perugia ha costituito delle commissioni di lavoro e ogni militante fa parte di una commissione, divise per aree tematiche, con la presenza di un consigliere comunale - ha riferito Pillon - Così si può elaborare dal basso l’attività in consiglio comunale attraverso la raccolta di segnalazioni e richieste che provengono dal territorio, per farsi portatrice delle istanze della città nelle sedi istituzionali".

La sezione perugina della Lega ha istituito anche delle sentinelle di quartiere o referenti territoriali, così che ogni zona della città abbia alcuni militanti che si occupano di quanto accade nel territorio. "Stasera alle ore 18 saremo a San Marco per un evento di ascolto, per essere amplificatori presso le sedi istituzionali di quanto chiede la gente, come già fatto a Ponte San Giovanni e a Fontivegge e come faremo in via dei Filosofi e altri quartieri. Si tratta di buone prassi da diffondere nella città - ha concluso Pillon - Abbiamo attivato anche un numero verde e una mail per segnalare problemi. Sono state raccolte e risolte moltissime segnalazioni. Perché è questo che ci chiede Salvini: essere in mezzo alla gente, presidio dei cittadini nelle istituzioni".

Su quanto fatto a Palazzo dei Priori ha preso la parola Lorenzo Mattioni, capogruppo in consiglio comunale.

"Abbiamo preso in mano alcune aprtite calde, con richieste che venivano dai territori. Alcune sono state risolte, per altre siamo ancora al lavoro - ha detto Mattioni - In campagna elettorale la presenza dell'esercito a Fontivegge era un tema caldo e dopo un anno abbiamo ottenuto l’esercito. Anche le ordinanze restrittive su alcol e droga sono un nostro successo e saranno reintrodotte".

Il riferimento del consigliere Mattioni è al divieto di consumo di alcol e cibo per strada nell'area di Fontivegge. "Una norma anti bivacco che sarà reintrodotta a breve con validità 24 ore su 24 - prosegue Mattioni - L'anno scorso con l'ordinanza non si vedevano più bottiglie lasciate in giro, adesso solo nella zona davanti alla farmacia ogni giorno c'è una richiesta. Grazie all'impegno della consigliera regionale Paola Fioroni puntiamo alla riforma della legge regionale sul commercio con l'insprimento delle norme sui negozi che diventano ricettacolo di malaffare".

Anche il consigliere Mattioni ha ricordato l'impegno per la famiglia con la costituzione del registro della bigenitorialità e la Consulta della famiglia, "non delle famiglie come voleva l’opposizione" precisa Mattioni.

Altro intervento da ricordare è quello per la rimozione dell'amianto sul tetto della Rasimelli e Coletti e la riforma del regolamento di assegnazione dei locali pubblici, "non più ai privati come magazzini, ma per cittadini e associazioni" ha proseguito Mattioni ricordando che per i prossimi sei mesi l'impegno sarà quello di promuovere, con l'assessore Tuteri, "un concorso per bambini riferito al periodo di pandemia, il riordino della segnaletica verticale delle strade, destinare fondi ai commercianti che si attrezzano per locali a misura di famiglia (fasciatoi, giochi, etc.), aumentare l’impegno nella lotta contro l’usura, porre maggiore attenzione al territorio e creare un albo per volontari che vogliono gestire il verde pubblico per non pagare l’assicurazione".

Per quanto riguarda, invece, il taser alla Polizia municipale e le unità cinofila, sono state messe da parte a livello governativo, ma si continua a lavorare per attivare presto il servizio e la fornitura.

Marco Santantonio, responsabile organizzativo provinciale, ha ricordato che la sede è un presidio territoriale ed è "aperta a tutti, non solo agli iscritti, il giovedì dalle 15.30 alle 18 alla presenza di un consigliere comunale a disposizione dei cittadini. Da fine luglio, invece, saremo con i gazebo tutti i sabato mattina a Pian di Massiano, la domenica in piazza della Repubblica e il giovedì al mercato di Ponte San Giovanni per la raccolta firme dei referendum della Lega".

Sui referendum ha voluto aggiungere qualcosa il senatore Pillon ricordando quello sulla riforma della giustizia, che trova concorde anche l'Aiga Perugia e la Camera penale di Perugia, la riforma della legge Severino e la parificazione dello stipendio dei sindaci delle grandi città a quello dei parlamentari.

Luca Valigi, consigliere comunale è intervenuto per parlare dei due progetti che vedono al centro lo sport come strumento di contrasto alla violenza e di sostegno alla disabilità, ma anche le iniziative a tutela del benessere degli animali, come la costituzione di una consulta con le associazioni più rappresentative e l'istituzione della figura del garante.

David Bonifazi ha riportato la sua esperienza di collegamento con i cittadini delle periferie, che hanno esigenze diverse dalla città, "ma è importante la presenza nel territorio".

L'incontro è stato concluso da Pillon che ha ricordato come "lo scenario futuro sia condizionato dall’evoluzione della pandemia, per questo spingiamo molto su vaccino e cure domiciliari, molto volute da Coletto anche presso il Ministero della Salute, per tenere sotto controllo il Covid". Un ultimo passaggio è stato riservato ai problemi di viabilità e collegamenti: "La città di Perugia ha un problema endemico di collegamenti - ha detto Pillon - Il sistema di trasporto Brt ci vede favorevoli, tanto che abbiamo promosso un incontro con il vice ministro Morelli perché siamo convinti che sia una buona strada. Quanto al cosiddetto Nodino, riteniamo che la priorità sia quella di risolvere l’accessibilità a Perugia da est, liberando lo svincolo di Ponte San Giovanni. In prospettiva generale il nodino da solo serve a poco, come bretella che collega Corciano-Madonna del Piano avrebbe un senso, così come proposto non risolve i problemi e impatta fortemente con l'ambiente circostante".

Pillon ha parlato anche di aeroporto e di come il Comune di Perugia abbia deciso di attender settembre prima di prendere una decisione su quote e partecipazione, "ma a noi interessa il risultato finale, sicuramente teniamo al futuro dello scalo e vogliamo lavorare per portare il mondo a Perugia. L'aeroporto deve essere il punto di arrivo di viaggiatori e turisti, uno scalo comodo e agevole anche delle rotte internazionali".

E parlando di turisti è fondamentale che "Anas intervenga sulla segnaletica della superstrada, numerando le uscite e rendendo le indicazioni più comprensibili" ha concluso Pillon.