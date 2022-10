Lega Perugia, eletti il nuovo segretario e il consiglio direttivo: i nomi

Luca Merli è stato eletto segretario comunale della Lega sezione di Perugia. I membri del direttivo sono: Simone Pillon, Alessandro Stentella, Marco Santantonio, Francesco Forlin, Giovanni Ferrara, Claudio Pitti. Le elezioni si sono svolte alla presenza del Segretario Regionale della Lega Umbria, Virginio Caparvi.

“Per me è un grande onore e una grande emozione essere stato eletto segretario della sezione di Perugia della Lega - ha detto Luca Merli, che ricopre l’incarico di assessore al Comune di Perugia con deleghe alla sicurezza, protezione civile, personale - Sono contento dell’ampia condivisione da parte dei militanti della sezione. Sicuramente metterò tutto il mio impegno come ho fatto nell’ambito del ruolo che ricopro nell’Amministrazione comunale. È un momento particolare per il nostro partito – ha proseguito – ma sono convinto che facendo squadra con i militanti e i tesserati sapremo costruire un percorso in continuità con quanto già cominciato dal Commissario Simone Pillon, ma anche dal segretario regionale Virginio Caparvi, nell’interesse della nostra splendida città e dei nostri cittadini, mantenendo alti i valori che ci contraddistinguono e che ci hanno sempre unito, quelli della Lega”.

“Complimenti al nuovo segretario della Lega Perugia, Luca Merli e auguri al direttivo di sezione – ha aggiunto Caparvi - C’è un grande lavoro da continuare e tante sfide da vincere”.