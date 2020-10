La Lega Umbria e le nuove nomine: da Bevagna ad Assisi per un radicamento sul territorio

Altro giro di nomine della Lega, primo partito in Umbria alle ultime regionali, che in vista del congresso 2021 sta mettendo le basi per un radicamento comune dopo comune. Ecco le novità.

BEVAGNA - Michelangelo Donati è il referente per la Lega Umbria Salvini Premier del Comune di Bevagna. L’incarico è stato reso ufficiale nel corso della riunione in streaming organizzata lunedì sera dal responsabile di Sezione di Foligno Mauro Malaridotto e riservata a consiglieri e sostenitori in vista delle prossime elezioni comunali a Bevagna. “Abbiamo scelto Michelangelo – ha spiegato Mauro Malaridotto - in quanto profondo conoscitore del territorio e da tempo nostro attivo sostenitore. Riteniamo che intorno alla sua figura si possa costruire una squadra in grado di portare, anche a Bevagna, il buon governo della Lega. Con il supporto di tutte le componenti politiche umbre, intendiamo continuare il trend che ci ha visto trionfare in tanti comuni da sempre amministrati dalla sinistra”.

GIOVANI ASSISI - Riccardo Terrosi è il nuovo coordinatore della Lega Giovani ed Emanuele Mocci il vice coordinatore. "Sono onorato ed entusiasta - spiega il nuovo coordinatore di Assisi Riccardo Terrosi - di accogliere la carica di coordinatore comprensoriale della Lega Giovani del territorio assisano. Una grande responsabilità che mi è stata data dal coordinatore uscente Jacopo Pastorelli dopo la recente nomina come coordinatore regionale della Lega Giovani. Con fiducia ed impegno per questo fantastico territorio, da quasi due anni mi sto battendo per la Lega e per i nostri ideali, conoscendo tante nuove persone e tanti ragazzi che vogliono dare il

proprio apporto al cambiamento che la Lega rappresenta”.

Dopo la vittoria di Valfabbrica si prospetta una nuova sfida all’orizzonte: le elezioni comunali di Assisi. “Noi della Lega Giovani – prosegue Riccardo Terrosi - ci impegneremo al massimo in questo importante appuntamento elettorale e daremo il nostro apporto per il futuro di questa città che merita molto di più di quello che ha avuto negli ultimi anni con l’amministrazione attuale; ci impegneremo per dare ancora più forza alle idee dei giovani sia dal punto di vista territoriale che in contesti più ampi, portando le istanze e le idee della città sui tavoli regionali soprattutto grazie all’aiuto del nostro segretario nonché capogruppo in Consiglio regionale Stefano Pastorelli”.