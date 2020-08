Lega Giovani Umbria, i verdetti del congresso: i nuovi coordinatori

Il Carroccio, versione 'verde', scegli i nuovi vertici. Ecco i verdetti del congresso della Lega Giovani Umbria: il coordinatore umbro è Jacopo Pastorelli, il suo vice e coordinatore provinciale di Perugia è Gianluca Taburchi, Giacomo Sottili, invece, è il coordinatore universitario.

Il Coordinatore uscente, l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti, sottolinea: "A chi prenderà il mio posto in questa struttura regionale giovanile mi sento di lasciare un messaggio di lotta, di speranza, di non resa, mai e per nessuna ragione. Questa è la miglior gioventù, quella che fa manifestazioni e proteste non contro qualcosa, ma per ottenere i diritti che qualcuno ci vuole togliere".

Il nuovo Coordinatore umbro, Jacopo Pastorelli, continua così: "È davvero un’emozione raccogliere un’eredità così importante. Insieme a tutta la squadra della Lega Giovani Umbria, ed in particolare al Vice Coordinatore Gianluca Taburchi, daremo il massimo per portare le istanze dei giovani nei tavoli Regionali e Nazionali".

Il Coordinatore della provincia perugina Gianluca Taburchi aggiunge: "È una grande responsabilità cercare di sensibilizzare e coinvolgere i ragazzi in quella politica che sceglie e plasma anche il loro futuro. Ci tengo a ringraziare particolarmente l'onorevole Marchetti e Jacopo Pastorelli con cui da sempre condivido le battaglie della Lega Giovani per i ragazzi e per tutti i cittadini. Con noi, vince la squadra”.