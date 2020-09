Trasimeno, sì all'unanimità alla mozione bipartisan per 'salvare' il lago

Il lago Trasimeno mette tutti d'accordo. "Il Consiglio regionale dell’Umbria ha appena approvato all’unanimità una mozione bipartisan per risanare e valorizzare il lago Trasimeno". Ad annunciarlo, con una nota, è il presidente del Consiglio regionale Marco Squarta. "E’ da considerarsi a tutti gli effetti un risultato storico - sottolinea - considerato che non era mai accaduto prima che forze diverse come Fratelli d’Italia, Lega e Partito democratico, accantonando le distinzioni politiche, avanzassero insieme proposte per il raggiungimento di un obiettivo comune come può essere il futuro del lago Trasimeno, importante per l’Umbria dal punto di vista turistico, economico e occupazionale".

Ancora Squarta: "L’atto dedicato all’ 'adozione urgente delle misure indispensabili per risanare e valorizzare il lago Trasimeno', porta la mia firma insieme a quella di rappresentanti del centrodestra e del centrosinistra tra cui Eugenio Rondini, Simona Meloni Andrea Fora, e rappresenta un impegno nei confronti della Giunta Tesei ad intraprendere azioni per risolvere gli annosi problemi del quarto lago d’Italia e rilanciarlo sotto ogni punto di vista".