L'INTERVENTO DEI LETTORI - L'ascesa di Fora dai civici umbri ai vertici nazionali di Italia Viva. E in Umbria qual è la strategia?

Riceviamo e pubblichiamo la mail di un lettore sulla recente nomina di Matteo Renzi nei confronti di Andrea Fora, leader dei civici di centrosinistra, per realizzare il partito unico a livello nazionale del Terzo Polo. Buona Lettura. Al consigliere ribadiamo che siamo pronti a pubblicare la legittima risposta.

****************

di Silvano M.

Destra, sinistra o centro? Ebbene non si tratta di una strategia calcistica ma il tentativo di interpretare le strategie imprevedibili di Andrea Fora. Il suo debutto politico nasce con una candidatura come presidente della Regione per il centro sinistra sponsorizzato dalla ex sottosegretaria agli Esteri Marina Sereni poi naufragata a vantaggio di un signor nessuno proveniente dalla Valnerina e dal centrodestra ovvero lo sconfitto Bianconi. Da quel momento nasce però l'effetto Fora, che forte del suo bottino di preferenze poco più di duemila (tante per alcune, poche per altri) raccolte nella lista Bianconi Presidente comincia a dibattersi per ribadire il proprio progetto e conquistar un altro giro nella giostra regionale. Quindi si impegna a mostrarsi fortemente ostile ai partiti guidando un numero di civici organizzati come Civici Per, E facendo le alleanze atipiche di volta in volta che si è presentata l’occasione. Tema però dominante era l’antipartitismo in cui molti hanno creduto.

Quindi alleanze a sinistra con il Pd o contro il Pd come a Città di Castello per esempio, poi il papocchio delle politiche dove è emerso il dualismo non propositivo con il candidato al primo posto nella lista proporzionale della camera il rappresentante di Azione Giacomo Leonelli. Poi la svolta inaspettata dell’adesione ad Italia Viva con ruoli addirittura nazionali.

Da voci di corridoio sembra che molti suoi autorevoli “seguaci” di civici per non l’hanno presa bene il nuovo ruolo nazionale. Probabilmente il quadro per le prossime regionali si complica e forse Fora sta puntando a diventare il candidato unico del centrosinistra a sindaco di Perugia? Aspetto una sua presa di posizione ufficiale e in grado di fare chiarezza subito. Non come i vecchi politici. Attendo, dunque.