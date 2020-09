La proposta del Presidente Squarta alla Tesei: "Subito il pronto soccorso pediatrico negli ospedali di Perugia e Terni"

“Istituire subito il pronto soccorso pediatrico negli ospedali di Perugia e Terni”. È quanto sollecita il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta (FdI) in una mozione presentata oggi. “L’Umbria - ha spiegato Squarta - è rimasta l’unica regione d’Italia, insieme alla Basilicata, ad esserne ancora sprovvista. Mentre credo sia indispensabile assicurare ai piccoli un'assistenza specialistica. Infatti neonati, lattanti, bambini e adolescenti necessitano di attenzioni differenti rispetto a quelle di un adulto. È dunque necessario che ad accogliere un paziente pediatrico in pronto soccorso ci sia personale formato in maniera specifica, disponibile 24 ore su 24, per garantire servizi a misura di bambino. La mia proposta punta a far ottenere accoglienza, spazi e adeguati servizi sanitari d'urgenza dedicati in maniera esclusiva ai bambini”.

La mozione impegna la Giunta ad attivare servizi nelle strutture del Santa Maria della Misericordia di Perugia e del Santa Maria di Terni. "Un’indagine della Società italiana di Medicina di emergenza e urgenza pediatrica (Simeup) sostiene che per i piccoli pazienti ‘una garanzia in più è offerta dai pronto soccorso pediatrici h24’. In Italia ce ne sono 210: il 58 per cento nelle regioni del Nord, il 14 per cento al Centro e il 28 al Sud. Nell'individuazione della patologia del bambino o nell'assistenza in fase emergenziale l'approccio pediatrico è naturalmente diverso rispetto a quello riservato agli adulti e, spesso, le condizioni nelle sale d'attesa del pronto soccorso non garantiscono elevati standard di accoglienza per giovanissimi e bambini, soprattutto quando sono molto piccoli”.