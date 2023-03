La Lega torna in piazza e al Mercato di Perugia: raccolta firme contro lo stop ad auto benzina e diesel

“Anche questo fine settimana la Lega Perugia torna in piazza”: lo ha annunciato Luca Merli, segretario di sezione. Sabato 18 dalle 8.30 alle 12.30 i dirigenti della Lega saranno presenti al mercato di Pian di Massiano mentre domenica 19 dalle 16.30 alle 18.30 in Piazza della Repubblica. "Ai gazebo sarà possibile tesserarsi e firmare contro lo stop alle auto benzina e diesel dal 2035. Una raccolta firme contro un provvedimento che penalizzerebbe uno dei settori produttivi più importanti del nostro paese. Tra la gente e per la gente – conclude Merli-, per confrontarsi con i cittadini ed ascoltare le esigenze del nostro territorio”.