La Lega si prepara alle elezioni: "Strade, ferrovie e alta velocità: inaugurata una nuova stagione"

La lega Umbria si prepara alle elezioni. Riunione allargata del direttivo regionale del Carroccio. Presenti il segretario regionale Riccardo Augusto Marchetti, la presidente Donatella Tesei, l’assessore Enrico Melasecche, i coordinatori locali e provinciali del partito.

"La Lega è pronta ad affrontare la sfida delle prossime elezioni con la determinazione di affermarsi nei territori dove governa la sinistra e con la voglia di riconfermarsi nelle città dove il nostro partito e il centrodestra hanno ottenuto risultati importanti grazie al lavoro di sindaci e consiglieri comunali – spiega Marchetti – In questi mesi intensificheremo l’attività sul territorio, per far conoscere ai cittadini quanto di buono abbiamo realizzato a livello locale e regionale".

Sul tavolo del direttivo, insieme all'assessore regionale Melasecche, la questione delle infrastrutture. Per Marchetti "in questi anni si è inaugurata una nuova stagione che, grazie al lavoro sinergico di Regione e Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, sta dando delle risposte concrete ai limiti strutturali e infrastrutturali dell’Umbria dopo anni di isolamento".

Il segretario del Carroccio stila la lista: "Abbiamo assegnato la gestione della piastra logistica di Città di Castello e avviato la progettazione per i due lotti umbri della E78, oltre ad aver ottenuto il finanziamento per la riapertura dopo 30 anni della Galleria della Guinza. È stato attivato il cantiere tra Mocaiana e bivio Pietralunga, mentre sulla Perugia-Ancona procede il raddoppio della parte mancante Valfabbrica-Casacastalda. Sono in fase di ultimazione i lavori di rifacimento della strada della Contessa a Gubbio e siamo in attesa del finanziamento per partire con i lavori del nodino di Perugia. Sulla Tre Valli sta per partire il cantiere da Baiano a Fiorenzuola e c’è il progetto per l’ultimo tratto di 7 chilometri di galleria che ci consentirà di collegare l’intera Valnerina e Spoleto verso la E45. È stato inviato a Roma il progetto della variante sud-ovest di Terni, abbiamo finanziato la variante di Castiglione del Lago e la complanare di Orvieto".

Per quanto riguarda le opere ferroviarie, prosegue, "abbiamo avviato il cantiere della FCU, riattivato la parte Ponte San Giovanni – Sant’Anna ed entro il 2026 con fondi Pnrr ci sarà la riapertura totale da Terni a San Sepolcro. Sulla Orte - Falconara concluderemo un cantiere aperto 20 anni fa per il raddoppio della tratta Campello - Spoleto. Sul tema alta velocità abbiamo ottenuto l’indicazione della nuova stazione nella località di Creti, a 35 minuti da Perugia. Stiamo lavorando per realizzare la nuova stazione-aeroporto a Collestrada con una metropolitana di superficie che la collegherà direttamente allo scalo San Francesco".

Marchetti conclude con un annuncio: "Nei prossimi mesi organizzeremo un incontro pubblico con Matteo Salvini, aperto a tutti i cittadini, nel quale ci confronteremo sulle iniziative avviate e sulle principali proposte per il futuro dell’Umbria che grazie alla Lega rialza la testa e torna al centro delle politiche del Governo nazionale".