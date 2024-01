LA CURIOSITA' | Umbria terra di campanili, la proposta di Legge di Marchetti: "Ai nuovi nati assegnare il luogo di nascita sulla base della residenza dei genitori"

L'Italia è la terra di campanili con rivalità tra comune e comune che non si sono mai sopite neanche nei secoli dei "Lumi", poi della Rivoluzione industriale, delle guerre e fino ad arrivare all'incubo dei nostri tempi, quello dell'Intelligenza Artificiale. L'Umbria non fa eccezione, anzi forse il sentimento è ancora più alto. E per chi vive questo forte senso di appartenenza - che può essere anche positivo se basato sul mettersi al servizio della propria comunità - uno dei dolori più lancinanti, dopo le riforme sanitarie che hanno accorpato gli ospedali cittadini o cancellato reparti perché con un utenza minore e non più sostenibile, c'è quello di vedere il proprio figlio e figlia, o nipote, con scritto sui documenti nato a... (molte volte il comune vicino non amico) invece che nato nel comune dove risiede la famiglia e dove il pargolo fino ad almeno per 18 anni della sua vita sarà residente.

Sembra una sciocchezza di questi tempi dove la natalità è scesa a picco e molti se ne vanno a cercare lavoro fuori regione o fuori dal Paese, ma questo sentimento è talmente diffuso a tal punto che associazioni, comuni e famiglie sia in Umbria che nel resto del Paese chiedono di cambiare la norma che all'anagrafe obbliga ad assegnare il punto di nascita sulla base della residenza del nosocomio. E proprio dall'Umbria è partita la proposta di legge, primo firmatario l'onorevole leghista Riccardo Augusto Marchetti - già commissario nelle Marche e ora tornato nella sua terra per salvare e poi cercare di rilanciare il movimento di Salvini dopo la gestione Caparvi -.

LA LEGGE: ECCO COSA PREVEDE SUL LUOGO DI NASCITA

“Ho depositato una Proposta di Legge alla Camera dei Deputati per consentire la registrazione ufficiale dei neonati nel comune di residenza dei genitori anche in assenza di strutture ospedaliere dotate di punto nascita l’obiettivo è quello di preservare l’eredità culturale e sostenere le comunità locali contro lo spopolamento. Dal 2010 i punti nascita in Italia sono stati drasticamente ridotti e da circa 600, nel 2022 sono diventati meno di 400 - prosegue - chiusure che hanno creato disagi a tanti neo genitori, costretti a spostarsi anche di parecchi chilometri per raggiungere il primo ospedale attrezzato per le nascite. Il problema però non è meramente logistico - precisa Marchetti - ma ha un forte impatto anche sull’identità culturale delle realtà più piccole che stanno scomparendo dai documenti d’identità dei nuovi nati". La traduzione è facile: se nasci all'Ospedale di Branca e sei di famiglia gualdese sui documenti ci sarà scritto nato a Gualdo TadinO e non Gubbio (la città che ospita l'ospedale unico del territorio). Ma ad un regola precisa: che il punto nascita e il comune di residenza siano all'interno della stessa regione. E se i genitori - ed oggi sono tanti per motivi di lavoro o per stile di vita - non vivono insieme e quindi hanno luoghi di residenza separati allora la proposta legge di Marchetti prevede che "il comune di nascita del bambino sarà quello di residenza della madre, salvo accordi diversi tra i genitori".

SALVARE L'IDENTITA' DEI BORGHI E COMUNI SENZA OSPEDALE

"Ho pensato a questa proposta di legge perché in Italia abbiamo città e tanti piccoli borghi sprovvisti di ospedali e punti nascita, ma nelle nostre comunità si sente forte il senso di appartenenza - conclude - come Lega ci battiamo da sempre per difendere le tradizioni e i valori che sono alla base della nostra società e questo è un piccolo, ma significativo gesto che contribuirà a mantenere vive le nostre origini e le piccole realtà del territorio”. D'altronde l'Italia, fatta eccezione le poche metropoli, è pur sempre una grande provincia tra invidie, gelosie e tradizioni uniche al mondo.