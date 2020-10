L'INTERVENTO Modena (Fi): "Arcuri critica le Regione ma è lui che ha fallito su tutti i fronti della pandemia”

Riceviamo e pubblichiamo la nota della senatrice di Forza italia, eletta in Umbria Fiammetta Modena che spara a zero sul commissario - molto discusso - per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri. Apppello al premier Conte per rimuovere Arcori dal suo ruolo nazionale cruciale per arginare la pandemia di Coronavirus.

*********************

di Fiammetta Modena - Senatrice Forza Italia e Membro Commissione Giustizia

Solo in un Paese come il nostro accade che il Commissario Domenico Arcuri a cui il premier Conte ha assegnato tutte le funzioni possibili e immaginabili per gestire l’emergenza Covid scarichi le sue colpe e le sue responsabilità si Governatori e sulle Regioni ma dove è stato in questi mesi il Commissario Arcuri? Forse è rimasto rinchiuso nei suoi uffici preferiti di Invitalia? O forse era all’estero, bloccato da qualche parte dal lockdown della pandemia?

Con quale coraggio il commissario Arcuri parla di inefficienze da parte delle regioni? E lui, dove stava? Cosa controllava? Che ruolo ha svolto realmente al servizio del premier? Sarebbe ora che qualcuno ce lo spiegasse una volta per tutte. Un uomo solo al comando della nave, ma la nave va alla deriva e il comandante scarica tutto sui marinai in coperta – aggiunge Modena - assurdo, quasi scandaloso, certamente vergognoso per un paese civile come il nostro. Serve rimettere la nave sulla giusta rotta, altrimenti si finisce tutti nel baratro dell’indifferenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le terapie intensive, gli ospedali, i respiratori, ma che farsa ci racconta il commissario Arcuri? Le regioni non avrebbero attivato le terapie intensive, le regioni avrebbero fornito dati poco esatti, ma lui dove stava? A chi ha affidato la gestione reale del controllo? O forse ha preferito interessarsi soltanto di alcuni appalti e nient’altro? Credo che sia arrivato il momento per il premier Conte di sostituirlo di nominare al suo posto un tecnico che faccia bene il suo mestiere, che controlli quello che c'é da controllare, e lui semmai ritorni al suo mestiere di sempre, di amministratore unico e solo, po0tenmtissimo e intoccabile da dieci anni, di Invitalia. Ma lasci per favore la stanza dei bottoni di Palazzo Chigi perché in tema di controlli e di responsabilità ha dimostrato di aver fallito il suo compito”