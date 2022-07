L'INTERVENTO | Il Presidente Marco Squarta: "Promessa mantenuta: trovati i fondi per abbattere le barriere architettoniche"

Riceviamo e pubblichiamo l'annuncio del presidente Squarta sui fondi trovati, dopo i tagli alle spese superflue, per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei comuni

Di Marco Squarta - Presidente dell'Assemblea Regionale

Dalle parole ai fatti! Ricordate quando annunciai che stavo lavorando per trovare fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei comuni?

Bene, le risorse le abbiamo trovate e saranno deliberate in consiglio regionale il 26 luglio. Finalmente si avvia una programmazione mai esistita in Umbria che consentirà ai comuni di investire per migliorare la qualità di vita dei cittadini con disabilità. Una risposta di civiltà alle tante, troppe segnalazioni di chi è costretto a spostarsi in carrozzella tra mille ostacoli e difficoltà. L’anno prossimo proseguiremo sulla stessa strada potenziando ulteriormente il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’Umbria inclusiva e solidale è l’Umbria che voglio.