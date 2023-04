L'INTERVENTO Braccio fortebraccio da Montone: Che fine faranno i terzopolisti Umbri?

Il terzo polo non c’è più .. cosi ripeteva il jingle di una nota pubblicità di un detersivo ,riferendosi alle macchie sulla camicia. Invece questo nuovo gingol riguarda il fallimento di due partiti e di due leader che per arroganza e supponenza personale hanno fatto fallire la nascita di un potenziale partito che si sarebbe posizionato nell’area moderata del nostro panorama politico istituzionale. Ma in Umbria gli epigoni di Renzi e Calenda che fine faranno.

Facendo una rapida verifica ecco troneggiare il sempre candidabile Leonelli che forte di un passato prestigioso come segretario regionale del PD , uno dei primi Renzi ai di Perugia e poi saltato sul carro di Calenda nel vano tentativo di trovare uno strapuntino per andare a Roma. Per lui tempi duri in quanto difficilmente potrà rientrare nel Pd e tantomeno in Italia Viva, quindi insieme alla Porzi costretto a vivere alla giornata nella speranza che il suo leader temporaneo possa rialzarsi ed inventarsi qualche altra alleanza

Meno complicata la vita del multibrand. Consigliere regionale Andrea Fora, che dopo una vita da mediano dentro Confcooperative si è deciso nel 2015 a mettersi in gioco candidandosi con il centrosinistra e poi diventato leader di una delle tante liste civiche nate in Umbria ‘’ civici per’’, aderendo ultimamente ad Italia Viva ed entrato in contrasto con i membri del suo movimento civico , ora vede sfumare il suo progetto di potersi candidare alle prossime regionali come presidente del terzo polo.

Che dire di Donatella Porzi , fuggita dal PD rosso quando ancora c’era Letta segretario e da sempre seguace dell’ex ministro Giuseppe Fioroni , che sfumata la possibilità di candidarsi utilmente per il parlamento, difficilmente potrà trovare un passaggio per essere rieletta e fare un terzo mandato in regione.

Per Emanuela Mori capogruppo di Italia Viva al comune di Perugia e Renzi a a dal lontano 2010 invece si prefigura un posizionamento verso il centrodestra del tutto in linea come sembra con le nuove strategie del direttore ‘’del Riformista’’. Tutto il resto è noia direbbe il mitico califfo e nell’attesa che il quadro nazionale si chiarisca dopo le prossime amministrative colgo l’occasione per dire a tutti state sereni