Italia Viva sostiene i lavoratori della Coop Centro Italia di Castiglione del Lago

“Ci vuole rispetto per i lavoratori e il lavoro. Questo vale per le multinazionali e vale anche per la Coop Centro Italia”. Con queste parole Italia Viva ha espresso la propria solidarietà ai lavoratori del magazzino della Coop Centro Italia di Castiglione del Lago che vedono crescere le incertezze sul loro lavoro e sul loro futuro.

“La contrazione delle attività del magazzino, attraverso una ulteriore riduzione della fascia oraria, associata alla esternalizzazione delle attività, somiglia molto ad una specie di delocalizzazione interna che passa sopra la testa dei lavoratori e non tiene sufficientemente conto del loro contributo al successo dell’azienda” dichiarano Nicola Preiti ed Emanuela Mori, Coordinatori Provinciali di Italia Viva Perugia.

“La sede di Castiglione del Lago è importante per chi ci lavora, più di 100 addetti, e per tutto il territorio - proseguono Preiti e Mori - Una sua penalizzazione produrrebbe un danno economico e sociale per l’intera area ed è da scongiurare”.

“E’ importante che Coop Centro Italia riporti tranquillità, faccia chiarezza e condivida le proprie prospettive di sviluppo con i lavoratori attraverso un serio confronto nel segno della valorizzazione del lavoro e del rispetto della dignità dei lavoratori” concludono i coordinatori di Italia Viva di Perugia.