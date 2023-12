Amministrative, Emanuela Mori conquista il congresso di Italia Viva: gli iscritti forgeranno il programma e stop ad alleanze anti-qualcosa

Italia Viva di Perugia nel congresso all'Hotel Giò ha confermato sia una leadership femminile e fuori dagli schemi classici della politica, ovvero Emanuela Mori, che una strategia delle alleanze basata su progetti e visioni chiari e di buon governo e per la prima volta cancella il solito aderire a coalizioni ideologiche e basate sull'anti-qualcosa e anti-qualcuno. Una via nuova che sfonda a Perugia e che sta attirando le attenzioni di altri circoli di Italia Viva fuori dalla Regione.

La nuova leader Perugina ha ringraziato chi ha voluto dargli fiducia e ha garantito che "il partito di Renzi continuerà a svolgere un ruolo da protagonista nella politica perugina come ho sempre fatto da capogruppo, farò valere la democrazia interna confrontandomi sui temi che riguardano la città’ “.

Sulle alleanze risalta il no sicuro al PD "perugino spaccato ed autoreferenziale e tantomeno con i 5 stelle". Impossibile al momento far rivivere un Terzo Polo che a livello nazionale e regionale non esiste più come credibilità e come futuro. "Il Terzo Polo non esiste più e nessuno potrà arrogarsi il diritto di riproporlo a Perugia". Quindi un cantiere aperto sui progetti per la città che punta diretto al modello di Andrea Romizi - coalizione liberale-civica prima ancora che di centrodestra - che è stato spostato dalla candidata a sindaco Scoccia con la quale la segretaria Mori ha avviato un dialogo molto vasto e proficuo sulla centralità di un'area centristra-civica per un futuro buon-governo.