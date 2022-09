Verso le elezioni, Italexit Umbria in camper per conquistare elettori: le tappe. "Tornare alla libertà cancellate dal Governo sotto Covid"

Italexit, il movimento sovranista e anti-Ue del giornalista Paragone, ha iniziato in Umbria un lungo giro in camper con tutti i candidati con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone e territori per spiegare il programma nazionale e presentare i candidati umbri. Una cavalcata fino al 23 settembre con obiettivo le piazze. Italexit, secondo i sondaggi, è accreditata di una percentuale tra il 2,8% e il 3.2%. Ogni voto conquistato potrebbe garantire il passaggio della soglia minima 3 per cento per entrare alla Camera dei Deputati.

“Ripristinare i diritti individuali cancellati dagli ultimi due governi e tornare al rispetto della Costituzione calpestata con l’istituzione del Green Pass e degli obblighi vaccinali”, è quanto sostiene Giorgia Venerandi, capolista nella lista della Camera dei Deputati, “con la nostra presenza in parlamento non permetteremo a nessun governo di imporre restrizioni ed obblighi a mezzo di DPCM e Decreti Legge che violino la dignità dell'essere umano”

Le prossime date del Camper Tour di ITALEXIT

Venerdì 9 Settembre: Panicale, Città della Pieve, Fabro, Fuculle, Allerona, Castel Viscardo e Orvieto.

Martedì 13 Settembre: Bettona, Bastia Umbra, Assisi, Cannara, Bevagna, Montefalco, Spello, Trevi e Foligno.