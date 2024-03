Verso le comunali, Massimo Monni (Perugia Merita): "Vi racconto la Perugia che ho in mente. Punto al ballottaggio"

Esperto, preparato, trasversale e soprattutto non dovendo vivere di politica - il suo studio è uno dei più grandi in Umbria - non deve rispondere a nessuno e può da battitore libero bucare il video. Stiamo parlando del candidato a sindaco Massimo Monni che ha sempre raccolto molte preferenze prima in Comune e poi in Regione nella lista di Forza Italia dove era entrato con la quota riservata da Silvio Berlusconi ai socialisti anti-Ds ( Cicchitto, Sacconi, Boliver per fare alcuni nomi). L'addio al centrodestra dopo la fine della Pdl quando prima la Lega e poi Fratelli d'Italia cambieranno gli assetti della coalizione ("da un centro liberale e riformista alleato con una destra al 3% e una Lega ancorata solo al Nord del Paese allo strapotere delle destre lontane dal riformismo e buongoverno berlusconiano": ha affermato Monni), altro motivo di strappo di Monni fu il sostegno - come tutta la componente socialista di FI - ai governi di larghe intese guidati da Letta, poi Renzi e Gentiloni. Stiamo parlando del 2015 e di acqua ne è passata tanta d'allora e Monni non ha mai fatto marcia indietro nonostante l'inizio dei 10 anni di dominio del centrodestra a Perugia e Terni arrivando con la Tesei alla conquista della Regione.

"Tutto potranno dire di me, meno che sono un opportunista, uno che passa sopra a tutto e tutti per salire sul carro dei vincitori": ammette sorridendo Monni che in questi dieci anni non ha avuto nessun incarico o incarichetto dagli ex alleati. "Da cittadino, appassionato della politica e profondo amante di Perugia, ho deciso di candidarmi per mettermi esclusivamente al servizio della città che, tolta la propaganda Romiziana, sta accumulando criticità, ritardi e sempre più giovani se ne vanno invece che continuare a vivere e lavorare in una delle più antiche città universitarie. La mia preoccupazione riguarda anche i grandi progetti di riqualificazione urbana a Perugia che sono stati finanziati con il Pnrr e che devono essere completati nel giro di pochi anni con la massima trasparenza sull'utilizzo delle risorse economiche. Non possiamo permetterci una amministrazione poco preparata o con all'interno idee diverse e contrastanti.. salterebbero tutti i progetti. Senza dimenticare che a distanza di 10 anni si deve ancora portare a casa la riqualificazione e il rilancio di grandi spazi come il Turreno, il Pavone, San Francesco al Prato. Io, insieme a tanti altri cittadini che affiancano la mia battaglia, siamo convinti che Perugia merita di più... che poi è il nostro slogan; PERUGIA MERITA".

Merita di più, hai scritto recentemente, anche in fatto di sicurezza e sanità. Lo confermi, pur sapendo che sulla sanità il Comune può fare poco essendo priorità della Regione?

"L'ho scritto e lo ribadisco ancora una volta. Non è vero che il sindaco del capoluogo può fare poco per l'Ospedale cittadino che deve essere un punto di riferimento per l'intera comunità. Il primo cittadino è il responsabile della salute pubblica dei suoi cittadini ed ha il diritto e dovere di denunciare e prendere posizione sulla gestione di un ospedale che ha gran parte dei macchinari ormai vecchi, i cui servizi sono depotenziati o demandati ad altri territori, che le liste di attesa mai come in passato hanno toccato dei livelli assurdi e per ultimo l'aumento costante di pazienti che preferiscono andare fuori regione a farsi curare accrescendo la spesa sanitaria. La maggior parte dei medici e dirigenti sono pronti a traslocare altrove qualora ci fossero le condizioni per farlo. Un sindaco di fronte a tutto ciò non può rimanere in silenzio. Romizi lo ha fatto".

Tu hai bocciato anche le politiche sulla sicurezza elaborate dai vari Patti per Perugia dove sindaco, prefetto e questore hanno creato delle sinergie e controlli incrociati per arginare il fenomeno della clandestinità, i clan dello spaccio e la piaga dei furti. Il centro di oggi non è più quello gestito a volto scoperto dai clan della droga. O no?

"Io mi baso sui fatti e sui dati presentati dalle istituzioni: non è accettabile che di notte sia in servizio una sola pattuglia della Municipale, servono altri due equipaggi almeno. Va riportata operativa la figura del poliziotto o vigile di quartiere per avere sempre il polso aggiornato sui movimenti al limite del lecito e intervenire poi in maniera mirata con tutta la task force prevista negli accordi con Prefettura e Questura. E sulla droga abbiamo ripulito un po' il centro storico per trasferire tutto il marcio in periferia dove si continua a delinquere più di prima. Il Procuratore capo di Perugia. Raffaele Cantone, ha detto che l’Umbria, in particolare Perugia, è diventata “un hub per lo smistamento di ingenti partite di eroina”, che sono aumentati i casi di violenza sessuale e che sono in crescita le denunce di reato, con oltre 7.500 procedimenti aperti contro persone note (+8 percento) e 15.000 fascicoli contro ignoti (+20%). I commercianti di aree popolose come San Sisto, Collestrada stanno valutando di costituire un comitato per far valere le proprie preoccupazioni sulla sicurezza. Non mi sembrano numeri da città sicura. Perugia Merita più sicurezza e una politica urbanistica moderna e che non fa più ghetti ma luoghi di condivisione, dove vivono le famiglie e dove operano associazioni sportive e di volontariato, dove digitale e green sono elementi dominanti".

Nel tuo programma Perugia Merita... punti sulle Università,Belle arti e Conservatorio per arginare la fuga dei laureati da Perugia. In che modo?

La situazione della de natalità e in questo caso della fuga dei giovani da Perugia dopo essersi laureati sono questioni serissime a cui le istituzioni dovrebbero convocare degli stati generali per cercare di invertire la rotta con proposte economiche e sociali di impatto. Le Università di Perugia negli ultimi anni sta recuperando iscritti in maniera costante e quindi credo che sia giunto il momento di mettere insieme istituti, comune e associazioni di categoria per creare Perugia città delle start up e Perugia laboratorio delle arti: spazi dove team di giovani possono creare, muovere i primi passi nel mondo del lavoro, dove imparare a gestire un'impresa, ottenere garanzie per i fondi ed essere seguiti da esperti del settore. Serve anche un patto tra i proprietari di case e il Comune per una nuova stagione degli affitti a prezzi calmierati a fronte di incentivi sulla tassazione".

Andiamo a conclusione: Nodino di Perugia no o sì? "Senza dubbio sì al Nodino che sia però l'inizio di un progetto più ampio che porti alla realizzazione finale del Nodo di Perugia unica soluzione oggi per evitare il drammatico traffico causato da cantieri e incidenti tra Collestrada e Balanzano sulla E45, sul Raccordo e ovviamente all'interno di Ponte San Giovanni".

Qual è il tuo obiettivo realistico, parlo di voti nelle urne? "Il clima che sto riscontrando è molto positivo, inaspettato direi. Ho candidati per fare due liste e soprattutto abbiamo un programma di buon governo della città senza lacci e vincoli, a differenza di altri, determinati da poteri forti e dai soliti professionisti del no che tanto hanno penalizzato in questi ultimi decenni la sinistra. Io rappresento il centro politico dei moderati-riformi-delusi mentre le due grandi coalizioni sono sempre più estreme: con la Ferdinandi si torna alla sinistra-sinistra (non a caso tra gli alleati c'è Rifondazione) e con la Scoccia la destra di Fratelli d'Italia cancellerà il modello moderato e riflessivo del sindaco Romizi. Per questo confido di conquistare il secondo posto per andare al ballottaggio. Come è accaduto in molte altre piazze del Paese. Terni compreso con Bandecchi".