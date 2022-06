INTERVISTA Il ritorno di Marco Guasticchi: "Lavoriamo per un grande centro del fare". Processo rimborso chilometri: "Rinuncio alla prescrizione"

Marco Vinicio Guasticchi, un politico di esperienza, da sempre considerato uno spirito libero rispetto alle logiche partitiche del centrosinistra. Oggi, lontano dalle poltrone di Regione e Provincia, è un funzionario di banca e giornalista economico... ma molti rumor centristra dicono pronto al rientro nell'agone politico per animare quel ritorno del centro che ancora oggi ha molti generali e pochissime truppe. Abbiamo chiesto direttamente all'ex presidente della Provincia se quei rumor sono veri o niente di serio.

Guasticchi, da quasi tre anni, si è ritirato dalla politica attiva ovvero da quando non è stato rieletto in regione. Ora si parla di un rientro: cosa c'è di vero? "Nella vita di ognuno di noi ci sono delle pause più o meno forzate, e ritengo che servano molto per riflettere sugli errori e su quale percorso di vita si vorrebbe intraprendere. Certo la politica su di me esercita una forte attrazione, ma per fortuna in questi anni ho investito anche sul lavoro e questo mi ha ripagato Ma come diceva Franco Califfano non escludo un ritorno”.

Da Renziano della prima ora che orizzonte politico intravede muoversi e crescere per la nostra regione? "Non mi pento del mio impegno politico a fianco di Renzi, in quel momento era l’unico politico del mio schieramento ad andare controcorrente, ed indubbiamente ha dimostrato di essere uno dei pochi leader ad incidere molto nella politica di governo. Poi sul referendum ha sbagliato a dimettersi. Ha fatto un assist ai suoi nemici

Anche in Umbria, sembra crescere la voglia di un centro costruito su programmi e non solo una sommatoria di partitini, capace di aggregare su istanze moderate e già è un processo in progress".

Il grande centro: sembra un po' come il progetto sul Ponte di Messina: ovvero lo sognano in tanti, lo odiano in molti, se ne parla sempre ma non si realizza mai. In Francia vincono destra e sinistra: il centro ai minimi. E' sicuro che qualche buon risultato dei civici (molto politici) possa essere visto come un ritorno al centrismo? "C'è un Governo Draghi, c'è la crisi dei due poli - centrodestra e centrosinistra -, una forte astenzione perchè gli elettori non si riconoscono più in certi partiti e inoltre c'è una carenza di qualità di amministratori e dirigenti. Dopo aver fatto l’amministratore del comune capoluogo, la propria provincia e la regione Umbria ha ho un grande rispetto per le istituzioni ed esserne stato protagonista mi fa sentire fortunato. Certo vedere il livello di qualche politico ed amministratore attuale mi rattrista molto".

In venti anni di politica ad alto livello mai avuto problemi con vicende giudiziarie e contabili ma quella condanna in primo grado per rimborsi contestati proprio non ci voleva... "Vede direttore effettivamente posso vantarmi di essere sempre stato un amministratore onesto, operando su bilanci di centinaia di milioni. Sono stato condannato per un ipotesi di truffa sui rimborsi chilometrici che ovviamente io neanche controllavo di circa 150 euro l’anno, a soli tre giorni dalla prescrizione. Come diceva andreotti a pensare male si fa peccato ma il più delle volte ci si azzecca. Comunque a quella prescrizione a cui non hanno voluto giustamente farmi arrivare in primo grado io “rinuncerò”.

Questo le fa onore ma i suoi avversari politici non le faranno sconti: è consapevole di questo...? "Non temo nessuno, ma mi sono convinto che è arrivato il momento di togliermi qualche sassolino dalle scarpe , e lei capirà in 20 anni di politica e di amministrazione quanto questo sarà liberatorio".

Quindi un Guasticchi combattivo pronto a rientrare nell’agone politico, sognando il grande centro umbro? "Direi rientro nell’arena, e dirò di più ne sono fortemente convinto, senza preconcetti e pensando solo al bene della comunità’. I partiti sono troppo distanti dalla gente e i 5 stelle hanno dimostrato che non ci si può improvvisare amministratori della cosa pubblica". Ma con quale formazione non lo dice... misteri guasticchiani.