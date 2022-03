L'INTERVENTO Il neo segretario Novelli rilancia il Partito Socialista dell'Umbria: "Saremo la casa dei laici e riformisti. E al Pd diciamo..."

Riceviamo e pubblichiamo dal neo-segretario del Partito Socialista Italiano dell'Umbria Federico Novelli, eletto sabato scorso al Park Hotel dai delegati alla guida del partito, per un difficile rilancio a livello regionale dei riformisti che fino alla passata legislatura regionale era la terza gamba del centrosinistra. Oggi la situazione è mutata e non ci sono eletti a livello regionale ma i socialisti resistono nei comuni forti di una cultura di governo dei territori. Novelli punta decisamente ad un Psi, nel centrosinistra, ma chiede rispetto e pari dignità al Pd e vuole ridare visibilità e autonomia al simbolo che nell'ultimo periodo è stato annacquato in liste civiche o di area. Una sfida difficile anche perchè a livello nazionale il Partito Socialista non se la passa meglio a livello di immagine e di consenso. Ecco la strategia per rilanciare i socialisti-riformisti in Umbria. Buona lettura



di Federico Novelli - segretario regionale del Psi

Sabato scorso, i delegati eletti dai vari territori dell’Umbria mi hanno assegnato l’arduo compito di raccogliere il testimone di 130 anni di storia umbra del Partito Socialista Italiano. In questi anni difficili, abbiamo mantenuto importanti nuclei di presenza socialista sul territorio. Comunità locali di compagni vive, dove il lavoro politico, la nostra attenzione e la nostra sensibilità verso i cittadini e le varie problematiche municipali, si traducono nella capacità di essere rappresentati nelle amministrazioni locali e di offrire buoni amministratori. A partire dai comuni medio grandi - Città di Castello, Narni, Spoleto, Todi, Assisi,

Gubbio ne sono gli esempi più evidenti – e sino alla gran parte di quelli medio piccoli. Abbiamo deciso di ridare loro un luogo dove potersi confrontare e lavorare alla costruzione di un percorso comune di elaborazione politica e programmatica che sappia orientare l’impegno sui territori e nelle istituzioni locali. Vogliamo riannodare le fila di questo tessuto, riordinare le idee e rilanciare una proposta politica originale e coraggiosa. Nel panorama politico nazionale e regionale rappresentiamo un elemento di autentica unicità.

Siamo portatori di un bagaglio di valori che affondano le radici nell’ottocento, che hanno saputo superare il novecento ed essere estremamente attuali ancora oggi. Gli unici mai sconfitti dalla storia. Libertà, democrazia, eguaglianza, pace, giustizia sociale, crescita e sviluppo sono stati al centro di una azione politica che, dal riformismo di Turati a quello di Craxi e dell’alleanza riformatrice tra il merito e il bisogno, passando per le riforme di struttura di Lombardi, per il centro sinistra di Nenni, attraversando la stagione delle grandi battaglie sui diritti civili, gli anni di piombo, i carri armati sull’Ungheria, due guerre mondiali, il ventennio fascista, ha sempre saputo essere autonoma, feconda ed originale. Da questi valori dobbiamo ripartire.

Quel pensiero e quelle intuizioni mantengono ancora oggi una straordinaria modernità e costituiscono l’ancora di salvezza per fare uscire le società occidentali dalla loro grave crisi nella quale populismi e sovranismi vari sembrano avere il sopravvento. Per affrontare e governare le epocali trasformazioni in atto nella nostra società, la pandemia, la guerra, la globalizzazione sempre maggiore, le nuove tecnologie come straordinario fattore di modernizzazione e cambiamento, da un lato e l’insorgere di nuovi bisogni e nuove povertà causati proprio da questi gravi eventi, da quelle trasformazioni e da questi cambiamenti, dall’altro. Anche la nostra regione ha bisogno, specie in questo tremendo periodo di pandemia da Covid, di ridefinire i fondamentali, di richiamare la cultura dei diritti ma anche quella dei doveri, di ritrovare una via che non mortifichi i talenti, la creatività, le energie individuali e imprenditoriali, ma al contrario le valorizzi per risolvere i problemi di tutti. Rimettere al centro della nostra rotta i valori del merito, delle pari opportunità, dell’equità, del sostegno ai più deboli da parte di chi è più fortunato o talentuoso.

Ripartendo dalla nostra identità e da questi valori, con una azione politica coraggiosa, originale ed autonoma possiamo offrire ai cittadini una buona occasione per chiudere l’epoca dei nuovismi e dei populismi, il cui fallimento è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo offrire all’elettorato umbro il ritorno alla politica, perché ne abbiamo sperimentato l’assenza per troppo tempo. A questo scopo organizzeremo nei prossimi mesi una conferenza programmatica che sappia elaborare, partendo da quei tratti, la nostra piattaforma programmatica. In questi anni la deriva populista capitanata dal movimento cinque stelle ed alcuni errori del partito democratico, che ha spesso esercitato tendenze egemoniche nelle coalizioni di centro sinistra, in questi anni hanno lentamente deteriorato e disgregato, sia sul piano politico che programmatico, la ricchezza propositiva e culturale dell’area riformista in Umbria, consegnando ad un centro-destra a trazione leghista la Regione dell’Umbria, i due Capoluoghi, la Provincia di Terni e molti altri comuni. Anche in questa fase preparatoria delle prossime amministrative si ripetono gli stessi errori.

C’è bisogno di grande apertura ed attenzione al pluralismo ed alla valorizzazione della ricchezza politica culturale che nasce dal confronto e dalla contaminazione in alleanze riformiste con le altre forze politiche. Siamo per un rapporto nuovo, diverso, franco e non subalterno che prevede pari rappresentanza e dignità. Lavoriamo per attivare un laboratorio politico-culturale capace e poter fungere da polo di attrazione per le energie laiche e riformiste e per contribuire in modo non subalterno alla ricostruzione di una più vasta area c.d. laico-liberale-socialista partendo da chiare proposte programmatiche. Con lo sguardo avanti. Abbiamo ancora tanto da dare all’Umbria.