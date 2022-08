L'INTERVENTO "Il centro c'è anche senza Calenda. Italia Viva al lavoro per dare un casa ai moderati e governare il Paese"

Riceviamo e pubblichiamo un intervento politico dell'esponente di Italia Viva Emanuela Mori a riguardo della decisione del partito di Renzi di andare da solo alle elezioni del 25 settembre andando a formare, seppur con molte defezioni, il centro alternativo al centrodestra al Pd con Azione di Calenda. Buona lettura

*****************

di Emanuela Mori - Capogruppo Italia Viva al Comune di Perugia

Sono convinta che la nascita di un terzo polo centrista darà sicuramente una nuova prospettiva politica, economica e sociale al nostro paese. Contro una sinistra confusa che pensa di poter aggregare Fratoianni, Bonelli, Di Maio, Cuperlo e Orlando ed ora anche Calenda, con qualche cattocomunista di contorno e un programma improntato sull’incremento della tassazione e sullo jus scholae ed una destra populista, gli elettori moderati finalmente troveranno la loro casa. Se si riuscirà ad attenuare i personalismi dei singoli leader centristi e si lavorerà in sinergia questo miracolo politico potrebbe veramente nascere.

Da tempo anche in Umbria ci stiamo lavorando e sicuramente siamo pronti e preparati per diventare uno dei pilastri di un nuovo patto democratico che possa trovare alleanze sui programmi e non soltanto sulle poltrone da spartirsi. Onestamente mi ha molto delusa Calenda che suppongo, a questo punto, anche in Umbria sarà costretto a schierarsi con il Pd.

Sinceramente da chi predicava “mai con la sinistra” a Di Maio che esortava a non votare mai il partito di Bibbiano, vederli ora tutti insieme per elemosinare uno scranno, credo che lascerà tracce molto profonde anche nella nostra regione. Quindi avanti con Matteo Renzi che ora rappresenta l’unica personalità politica coerente del nostro panorama politico.