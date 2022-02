L'INDISCRETO di Maurizio Ronconi: sanità pubblica e sanità privata... il punto sull'Umbria

Giudicare il sistema sanitario regionale non tenendo conto della tempesta della pandemia che per oltre due anni ha sconvolto non solo la nostra vita e quella delle nostre famiglie ma anche l’organizzazione sanitaria costretta a rivedere modalità di lavoro, organizzative, disponibilità di personale, sarebbe ingeneroso e ingiusto oltre che scorretto. Affrettato affondare il coltello nelle ferite del sistema sanitario regionale, su un modello che ancora esiste solo a parole e nelle rassicurazioni dell’Assessore e della Giunta, sui ritardi, le incertezze, gli squilibri territoriali che pure non sono ancora colmati, sui ritardi drammatici delle prestazioni. Lasciamo perdere, per ora. Ci si tornerà a tempo debito. Per ora facciamo un pò di storia e tiriamo anche qualche conclusione.

Tra la fine del secolo scorso e i primi anni del 2000, la rete ospedaliera regionale è stata profondamente rinnovata. Inaugurati ospedali a Perugia, Città di Castello, Pantalla, Branca, Foligno, rinnovati e ampliati a Orvieto, Spoleto, Castiglion del Lago e dopo il terremoto, ristrutturato anche il presidio di Norcia. Contestualmente sono però anche stati chiusi o riconvertiti quelli vecchi di Città di Castello, Gubbio, Gualdo Tadino, Città della Pieve, il Policlinico di Perugia, Foligno, Montefalco, Todi, Marsciano, Trevi, Cascia, Amelia e, prossimamente anche quello di Narni. Una vera e propria rivoluzione, uno storico ammodernamento che, ci dicevano, avrebbe consentito di rispondere adeguatamente per l’oggi e anche per il futuro, alla domanda sanitaria di una regione pur piccola e popolata da meno di un milione di abitanti.

Una razionalizzazione e anche un ammodernamento che avrebbe dovuto rendere la risposta più pronta, razionale e più soddisfacente per i malati e i loro familiari. Non da molto, da qualche anno, invece stiamo assistendo ad una rivoluzione , anzi, ad una controrivoluzione tesa a convincere della necessità urgente ed improcrastinabile di affiancare la sanità privata a quella pubblica. Nessuno scandalo se questa scelta servisse davvero a migliorare la risposta complessiva, stabilire una sana concorrenza tesa ad elevare complessivamente il servizio sanitario. In definitiva ad offrire le migliori condizioni di cura ai cittadini dell’Umbria. Invece quello che sta avvenendo è motivo di preoccupazione e di disagio.

Non c’è nessuna concorrenza ma una deliberata e progressiva prevalenza del privato sul pubblico, una sostituzione della erogazione dei servizi sanitari dal pubblico al privato con l’utente obbligato sempre più spesso a mettere mano al portafoglio per ottenere prestazioni sanitarie. Evidentemente la scelta dei politici della nostra regione è quella di comprimere il servizio pubblico a favore di quello privato al quale a piene mani vengono concesse convenzioni ovvero finanziamenti che, non essendo la torta infinita, contestualmente vengono sottratti al servizio pubblico. Si diceva, una rete ospedaliera, quella Umbra, nuova o largamente rinnovata, con spazi sufficienti e tecnologie generalmente moderne che però per carenza di personale, ritardi negli investimenti, assurdi contratti con i medici ai quali da una parte vengono negate gratificazioni e dall’altra invece si permette indiscriminata e non controllata attività extraospedaliera che alla fine rappresenta un insostenibile conflitto di interessi a scapito del servizio pubblico. Con una ciliegina sulla torta.