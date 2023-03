Vertice al Ministero tra Salvini e la coppia Tesei-Melasecche sulle infrastrutture: due le novità, volo per Linate e treni più veloci per l'Ex Fcu

Summit al Mit, il ministero delle delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra il vice-premier Matteo Salvinime la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche. Si è parlato delle priorità infrastrutturali del territorio, con particolare riferimento ai collegamenti con Milano e Roma, la necessità di incrementare i collegamenti ferroviari, l’esigenza di rispettare le scadenze del Pnrr l’accesso all’alta velocità. Presenti al confronto anche alcuni esperti e tecnici, sia del Ministero che della Regione.

Tra le novità poste sul tavolo la riclassificazione della ex FCU - la ferrovia umbra - da 16 a 18 t/asse per per poter utilizzare i treni elettrici più recenti, del Nodo di Perugia, del completamento della Tre Valli umbra e della possibilità di un volo in continuità territoriale aeroporto San Francesco-Milano Linate, nonché delle altre opere infrastrutturali sul tavolo dell’Assessore Melasecche.