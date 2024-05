Verso il voto - L'Ordine degli avvocati incontra Vittoria Ferdinandi e Davide Baiocco: dalle tasse alle strade

Davide Baiocco e Vittoria Ferdinandi sono stati gli ospiti degli incontri organizzati dall’Ordine degli avvocati con i candidati sindaci a Perugia per illustrare il programma per punti salienti. Nella nuova sede dell’Ordine, a Palazzo Friggeri, i candidati (la mattina c’è stata Margherita Scoccia e domani sarà il turno di Leonardo Caponi e Massimo Monni) hanno risposto alle domande del presidente Carlo Orlando incentrate sui temi della cittadella giudiziaria, dei permessi ztl e della Tari, particolarmente sentiti dall’avvocatura.

Sulla cittadella giudiziaria diversità di vedute per Davide Baiocco e per Vittoria Ferdinandi: per il primo il luogo poteva essere destinato ad altro uso, per la seconda si tratta di una necessità sulla quale la politica ha a lungo ritardato.

Davide Baiocco, calciatore, allenatore, imprenditore, nell’illustrare il suo programma ha voluto ribadire “che solo alcune idee sono mie, per il resto si tratta del ‘nostro’ programma” e di aver accettato la proposta dell’avvocato Cristian Brutti per “fare qualcosa per la mia città”, ben sapendo che “chiunque andrà a governare la città dovrà fare scelte che non piaceranno a tutti”, esprimendosi a favore del “Nodo” e dell’implementazione dell’alta velocità con almeno tre Frecciarossa e no alla Medioetruria. Per Baiocco è fondamentale adoperarsi con scelte che puntino al “benessere, serenità e sicurezza dei cittadini, che si tratti delle buche per strada o del decoro urbano e delle aree verdi, magari con un ruolo delle aziende agricole, poi l'arte e la musica, lo sfruttamento culturale e turistico del Tevere”.

Baiocco ha anche parlato di “ascolto dei cittadini e di dare voce a progetti dal basso, di cura della salute, di agricoltura biologica, di antenne di telefonia lontane dai luoghi sensibili e di servizi di vicinanza al cittadino e ai turisti”. Incalzato dal presidente Orlando sulla cittadella giudiziaria Baiocco ha ribadito che “c'è una esigenza di ottimizzazione di tempi e costi, ma secondo me andava fatto qualcosa di diverso, magari la cittadella si poteva pensare in altri luoghi con più servizi, ci sono diversi contenitori abbandonati e l'ex carcere poteva avere altre destinazioni anche per la sua storicità”. Da calciatore e sui contenitori vuoti o da valorizzare, Baiocco ha avuto un pensiero per il Curi: “Promesso il nuovo Curi per tanti anni, ma ancora siamo fermi al passato. Eppure si tratta non solo della casa del Grifo, ma di tutti i perugini, è la nostra storia”.

Sui parcheggi e sulla ztl Baiocco ha parlato di scelta “incompresibile per quanto riguarda le distinzioni tra residenti e professionisti, soprattutto se gli studi portano valore al centro storico, economico e di visibilità” mentre per la Tari “l’unica soluzione è la tariffa puntuale, si paga per quello che si consuma, mi dicono che è utopistico, da imprenditore non lo accetto e non lo capisco”.

Vittoria Ferdinandi ha ringraziato per l’invito complimentandosi con il presidente Orlando per la nuova sede dell’Ordine, ricordando che “l'anima ha bisogno di un luogo” per esprimere tutte le sue potenzialità per poi accennare all’importanza della professione forense, anche alla luce dei suoi trascorsi lavorativi con i progetti di inserimento di persone diversamente abili e il confronto con avvocati che operavano come amministratori di soggetti fragili, costituendo “una ricchezza inestimabile, in quanto espressione di intelligenza esperienziale di cui ogni Ordine è portatore”, ricchezza che un buon amministratore pubblico dovrebbe “sapere mettere a sistema”. Parlando del programma, inoltre, ha ricordato che “uno dei temi sostanziali riguarda la partecipazione diretta dei cittadini” alle scelte, “non come semplice ricucitura, ma come partecipazione fondamentale diretta”. In questo processo che parte “dall’accogliere le esigenze dei territori e delle persone”, la partecipazione “delle associazioni e degli ordini professionali non può che accrescere profondamente l'intelligenza collettiva, stabilendo traiettorie di novità e sviluppo”. Per questo nel programma si richiama il coinvolgimento degli ordini professionali nelle consulte cittadine (una sorta di vecchia circoscrizione, ndr) “perché pensiamo siano strumenti per definire i cambiamenti che la città deve affrontare, come la transizione verso l'economia sociale nella quale gli avvocati possono essere fondamentali”.

Scendendo in alcuni particolari la candidata sindaca ha voluto parlare di progettazione europea e dell’ufficio comunale “sottopotenziato”, quando si tratterebbe di un settore molto importante per il reperimento di risorse , anzi un vero “asset strategico su cui investire per nuove progettualità”, senza disperdere denaro “a pioggia sulla città, senza incontrare le esigenze di persone e professioni”.

Sulla cittadella giudiziaria siamo di fronte alla “soluzione più che auspicabile, pensando al livello di degrado della sede del tribunale penale, che restituisce un’immagine della città che non si discosta da quella che ho visto nella campagna elettorale, cioè l’immagine plastica di un pubblico che rappresenta una geografia dell'abbandono – ha detto Ferdinandi – Perugia, come tutte le città, per essere attrattiva lo deve essere prima per chi la vive. Il tribunale penale, con gli spazi lasciati nel degrado che quando piove si allagano, non è in grado di ospitare la complessità di un ruolo come quello degli avvocati. Si parla di cittadella giudiziaria da oltre venti anni e se i ritardi non possono cadere solo sull’ultima amministrazione, i tempi non sono digeribili”. Quanto al pericolo di spopolamento una volta spostate le attività giudiziarie in piazza Partigiani (“perché per i perugini già via Baglioni non è centro storico” ha detto scherzosamente il presidente Orlando) la desertificazione del centro storico “la vedo e la sento perché sono abituata ad ascoltare e l'ho sentita nel mondo del terziario, commercio e ristorazione, gli avvocati sono l'anima del centro e gli studi sullo spopolamento indicano un circolo vizioso: il calo residenti porta alla diminuzione dei servizi – ha detto Ferdinandi - Credo che vada aperta una grande opera di ripensamento che non può ricadere su un solo ordine professionale. In passato ci sono state delle politiche che hanno pensato delle città facendola franare a valle con investimenti basati su modelli antitetici ai centri storici. Il modello centro storico come centro commerciale naturale non funziona se si snatura l’identità, l’anima dell’acropoli”.

Centro storico che soffre anche per un problema di accessibilità aggravata da una “mobilità gestita in maniera caotica, con quattro sistemi diversi che non dialogano tra loro, ai quali si aggiungerà un quinto elemento, il metrobus che diventerà un dinosauro in mezzo al traffico. Quello che va fatto è l'assunzione di mobility manager che ripensi tutto e realizzi una mobilità intermodale”.

In questo progetto rientra anche il problema dei permessi ztl e dei parcheggi: da un lato la guerra tra residenti e professionisti, dall’altro la mancanza di disponibilità a stipulare convenzioni da parte del gestore dei parcheggi.

“Non potete essere lasciati soli nelle trattative con una multinazionale, ma questo è il costo di un errore fatto in passato a vendere i parcheggi. Per quanto riguarda la sosta non sono stati detti i ‘sì’ e i ‘no’ necessari quando era il tempo - ha detto Ferdinandi – Ricordiamoci però che Perugia è la seconda città d'Italia per indice di motorizzazione (77 auto per 100 abitanti, ndr), segno non diricchezza del territorio, ma della scarsità del sistema di mobilità. Nessuna città potrà mai fornire sosta agevole con questi numeri. Serve rovesciare il paradigma: maggiore controllo del numero di permessi, superiore ai posti auto, ridefinire la ztl per una città a misura di persone e non di auto, agevolare un nuovo tipo di mobilità attraverso zone di interscambio e riaprire l’interlocuzione su abbonamenti e convenzioni, nuove politiche di incentivazione all’uso del mezzo pubblico”.

Questione Tari: gli studi professionali sono equiparati non più ai ristoranti, ma alle banche, ma anche la quantità di carta prodotto non può essere la stessa, con una tariffa altissima.

“Anche qui si può affrontare la questione solo con un cambio di visione, cioè con una tariffazione puntuale: chi più consuma più paga – ha aggiunto Ferdinandi – Ma rispetto a questo siamo fermi al 2019, con la raccolta porta a porta ferma alla città compatta e così non funziona”.

Ad una specifica domanda sullo stato di strade e marciapiedi la candidata Ferdinandi ha parlato di “degrado della rete viaria e dei marciapiedi come il più sentito da tutti i cittadini e in tutto il territorio. Rappresenta un problema di decoro e di sicurezza veicolare, pedonale e per i ciclisti. Uno dei primi atti sarà l’attuazione di un piano straordinario di ripristino del manto stradale e dei marciapiedi perché come mi disse un detenuto ‘la libertà è qualcosa che si misura in passi’ – ha concluso Ferdinandi – Una città inclusiva significa garantire a tutti di muoversi in sicurezza e libertà sulle strade, compito dell'amministrazione pubblica è di eliminare i luoghi disabilitanti”.