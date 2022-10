Gualdo Tadino, Fratelli d'Italia contro le strade al buio: "Risparmio energetico o inefficienza?"

Strade al buio, Fratelli d’Italia chiede al sindaco se si tratti di risparmio energetico o inefficienza. Il circolo di Gualdo Tadino di Fratelli d'Italia, attraverso il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Roberto Cambiotti, è pronto a depositare un'interrogazione per chiedere approfondimenti e chiarimenti riguardo il “presunto” piano di risparmio energetico messo in atto attraverso lo spegnimento della pubblica illuminazione.

“Lo definiamo presunto - spiegano i membri del direttivo e Cambiotti - perché non abbiamo notizia della sua esistenza e non sappiamo se questi spegnimenti a macchia di leopardo in orari non troppo definiti, siano frutto di una pianificazione ben precisa, organizzata e studiata oppure esito di improvvisazione e sperimentazione. Capiamo perfettamente la necessità di risparmio che è diventata in questo periodo perentoria, e siamo anche d'accordo ma è necessario e urgente coinvolgere i cittadini e renderli informati circa questa iniziativa. Non si riesce nemmeno a capire se si tratta di riduzioni orarie o territoriali, e quale sia stata la metodologia adottata per intervenire".

Secondo Fratelli d'Italia si tratterebbe di "una grave mancanza di rispetto il mancato coinvolgimento dei cittadini, i quali si vedono privati di un servizio essenziale e quindi di primaria importanza, senza nessun preavviso o comunicazioni in tal senso. Auspichiamo che, almeno su questo argomento, ci sia condivisione e maggiore apertura da parte dell'amministrazione comunale rispetto a quanto accaduto finora, poiché questi sono aspetti pratici che investono la quotidianità dei cittadini e non si può procedere in ordine sparso secondo lo stato d’animo del momento".

Gli aspetti legati alla sicurezza stradale, "ma anche il monitoraggio dei fenomeni di microcriminalità dovrebbero indurre a misure prudenti e accorte e non a iniziative disinvolte che potrebbero mettere a rischio l’incolumità pubblica", concludono gli esponenti del partito di Giorgia Meloni.