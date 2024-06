Il saluto di Andrea Romizi alla città: “Grazie per avermi concesso l’onore di questi dieci anni”

Con un video rivolto a tutti i cittadini il sindaco uscente di Perugia, Andrea Romizi, saluta la città. Un messaggio affettuoso che guarda al passato quanto al futuro: “Questi 10 anni stanno volgendo al termine ma il mio impegno non finisce qui. Con Margherita abbiamo costruito una squadra forte, sincera e competente in grado di portare avanti quanto creato e sopratutto ispirata dalla volontà di tenere insieme, unire, abbracciare e dare spazio e voce alle tante peculiarità e ricchezze della nostra comunità”.

“Grazie per avermi concesso l’onore di questi 10 anni. - continua Romizi - Grazie per avermi accompagnato in questo spaccato di vita straordinario di cui tu sei stata la protagonista indiscussa. Grazie per questo tempo, un tempo complesso fatto di gioie dolori, di difficoltà e soddisfazioni anche importanti. Un tempo nel quale le notti insonni sono state veramente tante ma fortunatamente i giorni di sole ancora di più. E grazie soprattutto per aver creduto in me primo ancora che lo facessi io. Per avere creduto in quel ragazzo deciso e convinto di fare il bene della sua gente”.

E ancora: “Io devo ringraziare ognuno di voi per essere stato al mio fianco in tutti questi anni, per avermi teso la mano e avermi accompagnato in questo avvincente e lungo viaggio, con la capacità di infondermi sempre la forza e coraggio necessari. Mano nella mano abbiamo fatto tanta strada e nel mentre che camminavamo ci siamo conosciuti meglio, ci siamo ascoltati, ci siamo parlati, ci siamo fidati l’uno degli altri. E sempre insieme abbiamo trovato soluzioni a questioni annose, abbiamo definito nuove progettualità e abbiamo costruito una nuova visione di città affinché Perugia tornasse a prendersi la scena che merita. Affinché Perugia tornasse a credere in se stessa e a prendersi cura di se. Niente, assolutamente niente di tutto quello che è stato realizzato sarebbe stato possibile senza di voi” conclude il primo cittadino di Perugia.