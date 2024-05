Verso le elezioni - Il ritorno di Carlo Castori: "La politica mi piace ancora e voglio dare una mano"

Consigliere comunale per diversi mandati, presidente della Commissione edilizia nella prima sindacatura di Andrea Romizi, coordinatore dell’allora PdL comunale. Poi cinque anni lontano dalla politica vissuta quotidianamente a Palazzo dei Priori, ma mai abbandonata “perché la politica mi piace ancora” dice Carlo Castori tornato sulla scena in occasione della presentazione della lista “Perugia Civica”.

Un ritorno sulla scena politica dopo 5 anni, come è successo e perché?

“Inizia da lontano, da oltre un anno fa, con la lista civica che mi ha contattato chiedendomi prima di candidarmi, ma ho rifiutato questa opportunità, non me la sentivo. Sapendo che per anni sono stato coordinatore dell’allora PdL e avendo loro bisogno di una persona che conoscesse gli ingranaggi tecnico-politici delle elezioni e per l’attività amministrativa, mi hanno proposto questo ruolo, di coordinatore della campagna elettorale. Ho accettato subito, ritenendolo più adeguato alle mie conoscenze e al mio impegno”.

La tua storia politica e la tua appartenenza è conosciuta da tutti, in passato addirittura con l’ideatore della lista siete stati avversari, lui in maggioranza e tu all’opposizione, cosa ti ha convinto ad aderire a questo progetto?

“Mi ha colpito il fatto che si tratti di una lista trasversale, cioè che unisce persone con diverse provenienze e sensibilità, ma tutte accomunate dalla volontà do agire per il bene di Perugia. Questo mi ha spinto ad accettare volentieri di mettermi a disposizione dei candidati per sostenerli in questo impegno, fornendo consigli, opinioni e pareri, anche perché qualcuno è digiuno di politica, di quella tecnica che si vive nei luoghi dell’amministrazione pubblica e la mia esperienza ultra decennale tornerà utile”.

Con quel spirito affronti questa nuova sfida?

“Ancora amo la politica che per me è anche organizzazione del lavoro, delle attività, della campagna elettorale e luogo deputato al confronto. Sono un uomo portato agli aspetti organizzativi, pignolo, preciso. Quindi da uomo a cui piace la fase organizzativa all’interno della politica, non posso che affrontare questa sfida con entusiasmo e passione”.

Su cosa si baserà questa campagna elettorale?

“L’aspetto principale e fondamentale sarà la continuità con i dieci anni di Romizi e del centrodestra alla guida di Perugia. Uno slogan che è stato fatto proprio da tutti gli alleati: non tornare al passato e dare continuità al progetto di rinascita e miglioramento di Perugia. Una politica articolata sulla città e sul suo futuro non si conclude in due mandati, ma ha bisogno di altro tempo per portare a termine programmi e iniziative”.

Sei stato consigliere comunale di opposizione, poi in maggioranza nella prima sindacatura di Romizi, poi per questi ultimi 5 anni sei stato lontano dalla politica attiva, come hai visto la città in questi 10 anni?

“È una città diversa sotto tanti aspetti. Mi è piaciuto il profilo della serietà nel mettercela tutta per migliorare la situazione ereditata dieci anni fa, ma secondo me c’è ancora bisogno di tempo e di politiche incisive per rendere stabile quanto fatto e rilanciare su alcuni temi, per questo si chiede continuità per proseguire nel percorso di risanamento e miglioramento della città”.