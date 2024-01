L’ex presidente della Camera Roberto Fico e il deputato Marco Sarracino a Perugia per la coalizione “Un Patto Avanti”

Domenica 21 gennaio, al 110 Caffè di Perugia, si terrà un incontro tra le forze politiche che fanno parte della coalizione “Un Patto Avanti”. L’evento è dunque organizzato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Socialista Italiano e movimenti civici e vedrà la partecipazione di esponenti di primo piano del panorama politico nazionale e regionale.

Per il Movimento 5 Stelle interverrà l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, per Alleanza Verdi Sinistra la deputata Elisabetta Piccolotti e poi ancora il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio e il deputato del Partito Democratico Marco Sarracino. Saranno presenti anche il presidente di Democrazia solidale - Demos Mario Giro e Gianfranco Mascia, portavoce di Europa Verde.

L’incontro sarà l’occasione per discutere delle prospettive future della coalizione e per affrontare i temi più urgenti e rilevanti per il Paese, quali la sanità, il precariato, le disuguaglianze, l’emergenza climatica, i beni comuni e il territorio.

Non mancheranno gli esponenti del centrosinistra umbro fra loro il segretario regionale del Partito Democratico, Tommaso Bori, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca e il segretario regionale del Psi, Federico Novelli.

Saranno presenti anche la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti e quello di Gubbio Filippo Stirati, in rappresentanza dei Civici Umbri. All’iniziativa ha recentemente aderito anche il coordinamento regionale di Democrazia Solidale-Demos, guidato da Riccardo Vescovi.

Con questo evento, le forze politiche che compongono il gruppo vogliono lanciare un messaggio di speranza e di cambiamento, invitando tutti coloro che condividono i loro valori e le loro visioni a partecipare attivamente alla vita democratica del Paese.