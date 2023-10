Il Pd solleva dubbi sul progetto Metrobus: "Siamo di fronte a una mancata visione di mobilità alternativa e sostenibile"

La conferenza stampa del Pd di Perugia, tenutasi oggi, venerdì 19 ottobre, ha posto al centro dell’attenzione il progetto Metrobus, il nuovo mezzo che collegherà tutta la città di Perugia.

Il segretario comunale Sauro Cristofani ha espresso le sue perplessità riguardo il progetto, non essendo, a parer suo, adeguato ai tempi e alla città. Ha inoltre precisato di non essere contrario al Metrobus ma di voler offrire un contributo costruttivo per migliorarlo.

Il segretario, coadiuvato da Marcello Panettoni e Giovanni Moriconi e dal gruppo di lavoro che si è occupato di studiare nei dettagli la documentazione, ha percorso punto per punto i limiti del progetto a partire dalla mancata partecipazione della cittadinanza: “La città è all'oscuro di quest'opera. Noi da novembre per circa un anno avremo lavori importanti che interessano una parte significativa della città di Perugia e non si ha la conoscenza di quanto questi impatteranno nella quotidianità del traffico e della vita dei cittadini. - spiega Cristofani - Parliamo di aree come Strozzacapponi, Castel del Piano, San Sisto, fino ad arrivare a Fontivegge, interessate a questa infrastruttura e che sono zone della città densamente abitate e dove già oggi si riscontrano grandi difficoltà per muoversi. Oggi se facciamo un'indagine credo che pochi conoscano invece cos'è il Metrobus. La mancata partecipazione è avvenuta anche in forma istituzionale”.

E ancora: “Se questo progetto fa parte del Pums, il piano urbano della mobilità necessitava di una elaborazione complessiva, vale a dire: come si integra con il sistema di trasporto esistente? Come e quanto riduce il trasporto auto? Come e quanto aumenta l'offerta ai cittadini? Come e quanto mette in collegamento tutto il resto della città? Si ha la sensazione che di fronte alla notizia dei finanziamenti si siano aperti i cassetti e si sia preso ciò che c'era senza una contestualizzazione. E questo denota una mancata visione d'insieme della città”.

“Per realizzare questa infrastruttura saranno modificate reti stradali, realizzati marciapiedi, realizzati 24 impianti semaforici, 21 fermate con le pensiline. Ci sarà un cambio notevole della fisionomia di via Sicilia. Non abbiamo avuto la percezione che tutto questo sia stato comunicato ai cittadini”.

Nuovi aspetti tecnici sono stati presi al vaglio e Cristofani ha evidenziato: “Per attingere ai finanziamenti uno dei requisiti fondamentali era di far correre questo mezzo in sede propria, cioè attraverso una corsia preferenziale senza che interferisse con il traffico locale. Questo per farlo scorrere più rapidamente e quindi renderlo più appetibile. Il parametro sotto cui non si poteva scendere era il 40%. Il Brt corre per sede propria nei suoi 13 km e mezzo per una cifra poco superiore al 40%. Il fatto che sia maggioritaria la presenza del transito in conflittualità con il traffico esistente fa sì che renderà difficoltoso il rispetto dei tempi. Questi sistemi - ricorda il segretario del Pd cittadino - funzionano quando si rispetta una periodicità del tempo di percorrenza. L'interferenza con altri mezzi rallenterà la tratta e non garantirà la regolarità del servizio, di conseguenza renderà l'offerta meno appetibile perché a parità di tempo si continuerà a scegliere la propria auto. Quindi chiediamo che sia incrementato il transito in sede propria del Metrobus”.

“Altro punto su cui non possiamo esimerci dall'esprimere la nostra perplessità è la zona di Fontivegge - continua Cristofani - che rappresenterà per forza di cose la fermata più importante essendo il punto di snodo del trasporto su ferro, minimetrò e autobus diventerà un vero e proprio hub, con la problematica del transito del Metrobus in via Sicilia che taglia la strada interrompendo il flusso del traffico sia in entrata che in uscita”.

Secondo il segretario ci sono delle criticità anche per quanto riguarda le frequenze e le sedi del mezzo: “Se nel tratto San Sisto Fontivegge la frequenza sarà di ogni 10 minuti, quindi compatibile coi tempi e ritmi della città, da Strozzacapponi, Castel del Piano e San Sisto fino a Fontivegge ci sarà ogni mezz'ora. Questo vale a dire che conviene più muoversi col mezzo privato”.

E ancora: “Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un deposito mezzi con uffici tecnici e direzione nell'area di Ponte della Pietra di proprietà di Umbria mobilità, società con quote del Comune di Perugia quando si sarebbe potuto pensare di condividere sedi e spazi delle due società considerando anche che quest'ultima sta cambiando la propria sede”.

“A Perugia siamo di fronte a una mancata visione di mobilità alternativa e sostenibile che sappia guardare alla complessità della situazione” sottolinea Cristofani e aggiunge: “L’offerta del trasporto pubblico è molto al di sotto della media nazionale. Secondo i dati Istat 2021, a Perugia si contano 780 auto ogni mille abitanti contro una media nazionale di 683, i posti/Km per il trasporto pubblico è di 2.294 per abitante contro una media di 4.748 a livello nazionale, vale a dire che l'offerta del trasporto pubblico per il cittadino di Perugia è la metà di quello nazionale. Se poi contiamo che il 70% degli abitanti si muove coi mezzi propri a fronte del 65% a livello nazionale e che invece il servizio di car sharing è totalmente assente”.

“In conclusione - spiega di Cristofani - pur condividendo il progetto nella sua impostazione, ribadiamo che un sistema alternativo è credibile nel momento in cui, contestualizzate le esigenze e tenuto conto della fisionomia della città, la frequenza e la modalità di accesso determinano l'utilizzo del mezzo in questione”.

“Nel sottolineare che il progetto per noi è di fondamentale importanza auspichiamo che l'amministrazione possa porre riparo alle problematiche evidenziate e condividere con la città gli aspetti nevralgici di questa infrastruttura che se fatta con criterio potrebbe davvero contribuire allo sviluppo di una Perugia più sostenibile” conclude il segretario del Pd cittadino.