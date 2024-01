Verso le comunali, il passo di lato del Psi: "Candidatura a sindaca della Ferdinandi? Mai discussa dal tavolo di coalizione"

Il Partito Socialista Italiano di Perugia ha espresso la sua insoddisfazione per il modo in cui si sta svolgendo il tavolo del centrosinistra in vista delle elezioni comunali.

Secondo il Psi la coalizione si trova in una situazione di stallo e di incertezza, non avendo ancora individuato un candidato sindaco condiviso da tutte le forze politiche che la compongono.

“La presunta candidatura della Ferdinandi in realtà non è mai stata oggetto di discussione dal tavolo” ha sottolineato il Psi.

Il partito evidenzia dunque le difficoltà del centro sinistra a formare una coalizione unita e a trovare candidati credibili per la carica di sindaco. In particolare, il Pd viene criticato per la sua mancanza di leadership e di visione.

Come riportato nella nota del Psi si continuano a vedere una lista di nomi, approvati o respinti dai media, invece che dalle istituzioni competenti: “Questo modo di fare non ci appartiene, non è condivisibile e non aiuta a trovare una soluzione, per le quale siamo ampiamente in ritardo. - continuano dal Psi - Sarebbe paradossale che tali metodi riportassero indietro il percorso che ha portato alla bella iniziativa di domenica” concludono Massimo Sportolari, il segretario comunale, Ursula Masciarri, segretario provinciale, e Federico Novelli, segretario regionale, del Partito Socialista Italiano Perugia.