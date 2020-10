Il Covid avanza ma sindaci e politica pensano all'orticello. L'appello di Squarta: "Ora conta solo la salute"

"Forse non abbiamo capito. Non è più il tempo di pensare al proprio orticello. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Non è una questione ideologica, non si tratta di destra o di sinistra. La politica deve lavorare unita! L'Umbria ha bisogno di unità!": l'appello agli umbri, dopo le proteste per la riorganizzazione anti-covid degli ospedali di Spoleto e Pantalla, porta la firma dell presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il proprio campanile - ha ribadito Squarta - oggi non conta! Conta la salute pubblica. È bene che lo capiscano Tutti! Senza distinzioni di casacca. Non esistono, oggi, perugini, folignati, spoletini, tuderti o tifernati. Esistono le persone. Esistono i malati. E questi vanno accolti ovunque occorra. Esattamente come accade in ogni altra Regione. Deve essere chiaro una volta per tutte che nessuno può pensare solo al proprio castello. Non capisco come si possa pensare esclusivamente al proprio orticello nel bel mezzo di una pandemia. O camminiamo tutti insieme, compatti e collaborativi, o condanniamo la popolazione a sofferenze e disorganizzazione. Dobbiamo lavorare uniti per garantire un'organizzazione stabile per i pazienti affetti da tutte le altre patologie e non possiamo abbandonare quelli colpiti dal Covid. I calcoli elettorali adesso non servono. Serve l'equilibrio, serve la ragionevolezza. I dibattiti li faremo dopo, adesso non c'è tempo!".