Il campo largo umbro esulta per la vittoria di Alessandra Todde. Ferdinandi: “È successo in Sardegna, possiamo farlo a Perugia”

La gioia per la vittoria del campo largo di centrosinistra in Sardegna ha valicato i confini regionali fino ad arrivare in Umbria dove l’alleanza un Patto Avanti ha espresso la propria soddisfazione per il risultato raggiunto da Alessandra Todde, del Movimento 5 stelle, diventata la nuova presidente della Regione Sardegna.

“Questo dimostra che chi vuole cambiare non sceglie la brutta copia dei governi di centrodestra - si legge nella nota della coalizione - ma punta su una proposta inclusiva che guarda prima di tutto alle necessità delle fasce più deboli della popolazione. Da qui è partito il nostro percorso, che oggi prosegue con rinnovata fiducia ed entusiasmo, nella consapevolezza che solo fornendo candidature competenti e di alto profilo è possibile riportare al successo il campo progressista”.

Vittoria Ferdinandi rappresenta a pieno quella figura di alto profilo descritta dalla coalizione che, non ha caso, ha scelto lei come candidata a sindaco per le amministrative che si terranno a Perugia nel mese di giugno.

Ferdinandi dal canto suo fa i complimenti alla prima donna presidente della Regione Sardegna e scrive: “È successo in Sardegna, possiamo farlo a Perugia. Perché qui abbiamo costruito un’alleanza vincente ancora più ampia. Mettiamoci l'anima”.

“La vittoria di Alessandra Todde è un chiaro esempio di come le alleanze di centrosinistra, quando costruite con generosità e orientate verso una causa comune, possono ottenere risultati significativi e, forse, insperati. - continua la coalizione - La scelta della Sardegna di affidarsi a un'alternativa seria e credibile è il segnale che il centrosinistra è pronto a guidare il cambiamento. Complimenti e buon lavoro ad Alessandra Todde, siamo sicuri che questo è solo l'inizio” conclude l'alleanza umbra composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Demos, Formazione Civica per la Sanità pubblica e Civici umbri.