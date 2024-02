Il centrosinistra sceglie Vittoria Ferdinandi: da Cavaliere della Repubblica a candidata sindaca di Perugia

È finito il tempo del silenzio ed è iniziato quello di Vittoria Ferdinandi, ufficialmente candidata a sindaca di Perugia per il centrosinistra. She said yes, ha detto sì a chi le ha chiesto di poter accettare questo grande impegno ma prima di tutto ha detto sì alla sua città, quella in cui è nata, cresciuta e che mai ha abbandonato.

L’allegria di molti è lapalissiana, Ferdinandi non appena uscita da palazzo Cesaroni, in questo freddo ma soleggiato venerdì 2 febbraio, è stata assalita non solo dai giornalisti, ma anche dai cittadini accorsi per lei. Una signora prima che potessero iniziare le solite domande di rito ha voluto urlarle le sue congratulazioni, accettate dalla neo candidata con “emozione altissima”.

Qualcuno ha gli occhi lucidi di gioia, altri osservano attentamente questa donna che si appresta a mettere in campo se stessa per il bene di Perugia e dei suoi cittadini. Ci sono poi tanti, enormi sorrisi. Quelli di Tommaso Bori, di Elisabetta Piccolotti, di Francesca Tizi e molti altri ancora. Manca quello di Federico Novelli, del Partito Socialista dell’Umbria, che non ha partecipato al conclave in cui ufficialmente l’alleanza progressista ha chiesto alla neo candidata la disponibilità di assumersi una responsabilità definita dalla stessa Ferdinandi “bellissima”.

In compenso però c’è il suo di sorriso e soprattutto ci sono le sue parole: “Ho accettato perché penso che sia iniziato il tempo del coraggio. La politica oggi ha fatto una scelta coraggiosa e per niente scontata, dettata da un profondo desiderio di rimettere al centro la città. Di fronte a questa scelta la mia passione civica non poteva che dire si. Un sì convinto, ostinato e coraggioso, capace anche di superare la paura di cadere”.

Vittoria Ferdinandi è stata nominata dal Presidente Matterella Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2020 ed è responsabile del ristorante inclusivo Numero Zero.

Laureata in Filosofia e Scienze tecniche e psicologiche non è mai stata estranea alla vita sociale e politica della città, mostrando un impegno costante per il bene comune.

“La città che abbiamo di fronte è una città immobile - sottolinea Ferdinandi - ripiegata su se stessa. Quello che intendiamo fare da oggi e per il resto dei giorni è quello di metterci in ascolto di queste fratture e di queste ferite. Sono le fratture su diritti, sulla questione generazionale e fratture urbanistiche che hanno visto un centro storico sganciarsi sempre di più dai quartieri figli di un Dio minore. Di fronte a questo noi ci siamo uniti e abbiamo pensato che prima di tutto dobbiamo mettere in campo una politica che non lasci indietro nessuno” ha spiegato Ferdinandi.

La candidata a sindaco ha espresso dunque la sua visione di una politica inclusiva e solidale, che non lasci indietro nessuno e che valorizzi le potenzialità del territorio. Ha sottolineato l’importanza di sostenere i giovani, gli anziani, i fragili e gli innovatori: “Pensiamo a una città che rimetta al centro i giovani ma che non dimentichi la dimensione in cui sono sprofondati gli anziani”.

Ha annunciato inoltre la presenza di una lista dedicata alla sanità, un diritto universale che in Umbria è stato progressivamente eroso.

Parla a nome della coalizione composta da Partito Democratico, Movimento cinque stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Demos e realtà civiche e locali, quando spiega che l’intenzione è condurre una campagna elettorale basata sul dialogo e sulla partecipazione. Poi si rivolge ai cittadini a quelli che vuole incontrare in ogni zona e in ogni quartiere della città: “Il vostro contributo è essenziale, non abbandonateci, unitevi a noi e fateci sapere cosa vi aspettate da noi. Solo così potremo iniziare a progettare la Perugia del futuro”.