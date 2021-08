Il caso Melasecche e la crisi di Giunta, le opposizioni: "Tutta colpa della Lega. Bloccati settori cruciali come trasporti e infrastrutture"

La cacciata di Melasecche dalla Lega - non ha voluto dimettersi da consigliere essendo assessore, trasgredendo alle regole di Salvini - è un terremoto politico che attraversa tutto il centrodestra fino ad arrivare alla Giunta della Presidente Tesei che non era stata neanche avvisata della cacciata odiera, pur conoscendo bene il problema. L'ipotesi rimpasto pare l'unica per ricucire una ferita politica che va a complicare l'immagine e il gradimento di una coalizione che era percepita da cambiamento. Un regalo, in vista anche delle amministrative di ottobre, ad una opposizione che non godeva certo di buona salute dopo le divisioni interne al Pd al congresso regionale e la fase di ricostruzione dei 5 Stelle. L'opposizione (stavolta unita) non ha esitato a spare a zero sul basso livello politico della maggioranza e in particolare sul nemico storico: la Lega.

“Si tratta – hanno sottolineano Bori, De Luca, Fora e Bianconi – di una classica crisi al buio, di quelle da consumare irresponsabilmente in prossimità del Ferragosto, tentando di non dare troppo nell’occhio. Ma così non sarà di certo, visti anche gli appetiti delle altre componenti di maggioranza, che da tempo chiedono più spazio e visibilità. E’ bastato un diktat di Matteo Salvini per espellere un assessore regionale dal suo partito e a causare uno stallo politico e amministrativo su deleghe centrali come quelle dei trasporti e delle infrastrutture, su cui andranno a concentrarsi gran parte delle risorse del Pnrr e quelle della prossima programmazione dei fondi europei". Poi la sfida alla Tesei considerata silente: "Ora dimostri quanto questa maggioranza abbia cuore l’interesse collettivo e il futuro dell’Umbria”.