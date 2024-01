Verso le elezioni, Roberta Ricci lascia la Lega: "Classe dirigente non all'altezza". Mattioni e Merli "Impossibile fare squadra con lei"

Le elezioni comunali si avvicinano a Perugia e i cambi di casacca di consiglieri e dirigenti politici sono destinati ad aumentare per cercare altri lidi dove candidarsi con maggiore sicurezza, magari dopo anni conflittuali all'interno del gruppo dove si è stati eletti. Stavolta un "addio" destinato a far rumore accade in casa Lega a Perugia: se ne va Roberta Ricci vice presidente del Consiglio comunale Roberta Ricci. "Ho deciso con dispiacere di uscire dalla Lega. Ho sempre cercato - ha scritto nella nota di addio - di onorare il mio mandato impegnandomi quotidianamente con entusiasmo ed umiltà, al servizio della città, sia con atti e proposte concrete approvate in Consiglio, che con azioni di ascolto in mezzo alla gente e di supporto ai cittadini, che sono proseguite anche durante la pandemia. Ho cercato di lavorare mettendomi a disposizione delle strutture di un partito i cui personalismi interni hanno inficiato l’azione politica, impedendo, aldilà del positivo operato di singoli esponenti, la creazione di una classe dirigente all’altezza del proprio compito".

Per la Ricci dopo l’exploit della Lega avvenuto tra il 2018 ed il 2019, grazie all’azione del suo leader Matteo Salvini, la classe dirigente locale soprattutto su Perugia, non sarebbe stata in grado di esprimere un progetto politico. "Continuerò a svolgere la mia azione politica - ha concluso nella sua lettera di addio la Ricci - all’interno della coalizione di centro- destra, con la stessa convinzione che mi ha sempre contraddistinto, ed a giugno sosterrò convintamente il candidato sindaco Margherita Scoccia, per onorare la fiducia che tanti cittadini hanno riposto in me consentendomi di sedere tra i banchi della massima assise perugina, e forte delle manifestazioni di apprezzamento che quotidianamente ricevo dal nostro territorio”.

I vertici perugini della Lega, il Segretario Comunale della Lega Perugia Luca Merli e il Capogruppo della Lega Perugia Lorenzo Mattioni, hanno voluto chiarire, con toni molto marcati, il difficile rapporto subito in questi anni di legislatura con la Ricci: “In questi anni fare squadra con lei è sempre stato difficile - raccontano - è stata una figura divisiva, spesso in contrapposizione con le linee del partito e a volte persino con l’attività del gruppo consiliare. Il fatto che se ne sia andata sbattendo la porta, senza neppure mostrare il minimo rispetto per chi le ha dato la preziosa opportunità di lavorare al servizio dei suoi concittadini, non ci ha stupito affatto, ma anzi, è in linea con lo stile che ha dimostrato in questi anni".

Divisiva, non in linea con il partito e troppo concentrata su una sua visibilità politica personale piuttosto che sul partito. Merli e Mattioni ora chiedono le dimissioni da consigliere provinciale: "Nella Lega non c’è spazio per i personalismi di chi forse è in cerca di una poltrona più sicura - proseguono - se la sua decisione è dettata da ambizioni personali, le auguriamo di ottenere altrove ciò che in Lega può essere solo conquistato e non garantito. Nel frattempo aspettiamo le sue dimissioni dal Consiglio Provinciale, essendo stata eletta in quota Lega grazie al voto degli eletti nei consigli comunali”. Insomma nella Lega è partita una complessa fase di riorganizzazione e di riconquista del consenso sui territori. Il nuovo corso è ripartito con l'assessore Merli e il ritorno come segretario regionale Marchetti