Minimetrò, la candidata Margherita Scoccia: "Il brucomela di sinistra inaugurato nel 2008 si è rivelato un flop clamoroso"

Il Minimetrò è ormai da tempo diventato un simbolo di estrema controversia. Progettato per offrire una soluzione innovativa ai problemi di mobilità urbana di Perugia, ha rappresentato una promessa di progresso. Tuttavia, a distanza di anni, la realtà ha dipinto un quadro meno roseo.

Margherita Scoccia, candidata sindaca di Perugia per centrodestra e civici, ha messo in luce le difficoltà finanziarie che il Minimetrò ha imposto alla città, con un costo giornaliero di 21 mila euro e un impegno finanziario che si estenderà fino al 2037: "È una struttura molto costosa che pesa sul bilancio dell’amministrazione per circa 7,5 milioni di euro l’anno, una cifra difficile da sostenere, risorse che in questi anni purtroppo non abbiamo potuto impegnare per altri servizi, come ad esempio la manutenzione delle strade, per la quale se avessimo avuto maggiore liquidità gli investimenti sarebbero stati certamente superiori" sottolinea Scoccia.

La candidata ha espresso una critica severa verso le decisioni prese dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra, sottolineando come l’infrastruttura non abbia soddisfatto le aspettative e sia stata utilizzata meno di quanto previsto. Il costo totale del progetto, 103 milioni di euro, è stato etichettato come un investimento mal riposto soprattutto considerando le alternative che avrebbero potuto essere perseguite con tali fondi. Nel suo programma elettorale, Scoccia propone un piano strade da 100 milioni di euro, un investimento che promette di rinnovare l’infrastruttura viaria della città nel corso di dieci anni.

Come spiegato dall’attuale assessore all’urbanistica del comune di Perugia, i problemi operativi del Minimetrò sono tanti. La necessità di interrompere il servizio alle 21.05 per manutenzione e il livello di rumore sono solo alcune delle problematiche che hanno contribuito a rendere il sistema meno attraente per i cittadini. Le carrozze spesso vuote, nonostante un biglietto dal costo di 1,50 euro, sono un’immagine emblematica del disallineamento tra le aspettative e la realtà operativa del servizio.

"Conti alla mano - prosegue Scoccia - il Minimetro costa ai perugini 0,12 euro al giorno per trent’anni, 12 centesimi al giorno fino al 2037 anche per tutti coloro che ci sono montati una sola volta, magari per curiosità. Altro che una tassa. Il totale fa 1.314 euro, quasi uno stipendio medio. Nel 2037 sarà un po’ come se ogni perugino avesse lavorato quasi un mese della propria vita per pagare il minimetro".

E ancora: "In questi anni i cittadini ci hanno chiesto le ragioni per cui non demoliamo l’opera. Ci abbiamo pensato. Però non si poteva fare perché il debito sarebbe rimasto tale e quale e a quel debito si sarebbero aggiunte le spese di demolizione e di smaltimento. E per questa ragione ci siamo fermati".

Evidenzia infine la candidata: "Per porre rimedio a questa situazione abbiamo pensato a una scelta di coscienza per rilanciare il minimetro senza gravare sulle tasse, quindi sulle tasche dei cittadini: il nuovo progetto di trasporto urbano Metrobus che stiamo realizzando collegherà la stazione di Fontivegge con Castel del Piano passando per l’ospedale Santa Maria della Misericordia. È finanziato con i fondi del Pnrr e ai perugini non costerà neppure un centesimo. Diversamente rispetto al minimetro che finiremo di pagare nel 2037: 0,12 euro per 10.950 giorni. Quasi un mese di lavoro per pagare il brucomela della Sinistra" conclude Scoccia.