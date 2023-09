IL BLOG di Franco Parlavecchio | La caccia, con le sue pre-aperture, non è in linea con la vocazione Umbria-Ambiente

Era una tranquilla domenica di metà settembre, una di quelle domeniche nelle quali nulla avrebbe potuto spezzare quel divino silenzio, tranne che una serie di spari che aleggiano in mezzo ai campi, circa uno ogni dieci secondi, giusto per ricordarti che potresti vivere in Ucraina e non nel cuore verde d’Italia. Diventiamo prigionieri delle nostre case, non possiamo fare una bella passeggiata tra i boschi tranne che armati di qualche fucile, sempre con la paura di diventare bersaglio di qualche maldestro predatore.



Allora non riesci a capire perché tanto odio nei confronti di quel signore che ha aperto il fuoco uccidendo l’orsa e altrettanto permissivismo verso chi si diverte a sparare verso qualsiasi cosa che vola o cammina, come se gli animali avessero diritti diversi o dignità in base alla loro forma o al loro aspetto.



Sia chiaro, pur essendo contrario alla caccia come hobby, non ho nulla contro i cacciatori, il mio disdegno va solo nei confronti di quegli amministratori molto sensibili alle pressioni delle lobbies che in tutti questi anni, di qualsiasi colore politico, continuano a permettere la caccia anticipata. Destra a sinistra a braccetto proni nei confronti delle lobbies.



L’errore è soprattutto di tipo economico e strategico; una Regione che si erge a vocazione turistico ambientale non può permettersi azzardate aperture anticipate ma solo di rimanere in linea con il calendario venatorio più appropriato alle caratteristiche del territorio. Forse a noi piace stare in crisi, preferiamo rimanere nella parte poco sviluppata del Paese.





La colpa è anche delle associazioni ambientaliste che invece di camminare unite verso un obiettivo, litigano separatamente senza mai accordarsi. Diversamente le associazioni dei cacciatori dimostrano la loro forza e la capacità di essere unite anche se nella realtà la cultura ecologista è assolutamente maggioritaria.