IL BLOG di Franco Parlavecchio | Il caso Sardegna era un bluff. Abruzzo docet. E in Umbria nessun contagio

Prima o poi ci cascano tutti. Vincono una sola elezione regionale e dopo cercano di dare la spallata al Governo di turno, confondendo sempre i piani locali e nazionali come degli studenti pluri-rimandati. Politici somari che ignorano quanto le elezioni vivano anche del livello qualitativo delle candidature, dimenticando che la ruota gira, soprattutto quando qualcuno si sta impegnando per farla girare al contrario.



Il caso della Sardegna non poteva essere un dato indicativo di una tendenza nazionale; era solo una dura lezione rispetto a chi pensa sempre di avere la vittoria in tasca. Nel caso specifico, in un clima molto litigioso qualcuno ha deciso di scegliere il candidato più divisivo, utile per aprire la scorciatoia della sconfitta, anche se di misura.



Quando ti ritrovi un voto disgiunto pari a circa il 6% dei voti assegnati, non è una strategia preparata a tavolino ma una scelta chiara dell’elettore che, pur rimanendo affezionato al partito, sceglie chiaramente di punire la candidatura apicale.



In Sardegna semplicemente è stato scelto un candidato non all’altezza contro una donna più presentabile, con un curriculum che dovrebbe essere la condizione minima per pensare di diventare il Presidente di una Regione.

Condizione molto differente in Abruzzo: una legge elettorale diversa, un candidato al secondo mandato, una maggiore compattezza della coalizione vincente.



Anche se la logica di garantire i due mandati certi per le cariche monocratiche non è sempre garanzia di successo perché, se un eletto ha governato male bisogna avere il coraggio di sostituirlo con una persona con caratteristiche tali da poter svolgere un incarico istituzionale in maniera esemplare per il bene della collettività.



In Umbria la situazione parte da presupposti molto diversi. Il centro destra risulta non dilaniato da lotte interne, al massimo fin troppo appagato dall’aver governato per la prima volta in ambienti storicamente rossi.



Dall’altro lato, il centro sinistra sembra molto più interessato ad accontentare la pancia del popolo piuttosto che ad elaborare candidature locali che rappresentino una vera strategia di governo, se non quella di continuare a far galleggiare lo stesso gruppo dirigente. Il voto sarà molto polarizzato tra i due schieramenti storici, senza spazio per qualche terzo incomodo.