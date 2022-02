Guerra Russia-Ucraina, manifestazione per la Pace a Perugia. Tesei: "Aiuteremo gli ucraini: ecco il nostro primo atto concreto"

"Vi è la necessità di riaprire un dialogo che porti alla cessazione del conflitto in Ucraina, che eviti ulteriori vittime e sofferenze per le popolazioni coinvolte": lo ha ribadito la presidente regionale Donatella Tesei presente oggi pomeriggio alla manifestazione in Piazza Italia contro la guerra in Ucraina.

"Come Regione Umbria - ha continuato la Presidente - stiamo cercando di mettere in campo una serie di azioni che possano essere di supporto. Proprio oggi abbiamo firmato con l’Università degli Studi di Perugia e Adisu Umbria, un accordo che attraverso borse di studi e la disponibilità di alloggi garantisce a studenti, ricercatori e docenti in fuga dall’Ucraina accoglienza e possibilità di proseguire la carriera accademica in Umbria. Per questo accordo ringrazio il Magnifico Rettore, Maurizio Oliviero e l’Assessore Paola Agabiti Urbani e tutti coloro che si sono adoperati affinché si riuscisse in breve tempo a raggiungere e formalizzare questo accordo".