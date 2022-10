Guerra in Ucraina, appello della Marcia Perugia Assisi: "Con Papa Francesco, per la pace"

Il comitato promotore della Marcia PerugiAssisi aderisce alla manifestazione nazionale per la pace che si svolgerà a Roma il prossimo 5 novembre. “Insieme con Papa Francesco - ha dichiarato oggi Flavio Lotti, coordinatore della Marcia PerugiAssisi, chiediamo: cosa deve ancora succedere prima che si decida di fare qualcosa per fermare la guerra? L’escalation della guerra in Ucraina sta diventando sempre più devastante e minacciosa. Sull’Europa incombe lo spettro della bomba atomica. Gli italiani diventano sempre più poveri e vulnerabili".

Il 2 ottobre, ha ricordato ancora Lotti, "Papa Francesco ha rinunciato al commento del Vangelo per lanciare un nuovo drammatico appello. Per la prima volta si è rivolto direttamente al presidente della Federazione Russa, al presidente dell’Ucraina e a tutti i responsabili delle Nazioni e della politica internazionale.

Noi chiediamo al nuovo Parlamento e al nuovo Governo di rispondere all’Appello del Papa dando corpo ad un piano d’azione per far tacere le armi e “avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili".

"Non vogliamo nemmeno pensare che di fronte alle drammatiche emergenze sociali che stanno esplodendo, alle disperate richieste di aiuto che tutti i giorni salgono dai giovani, dagli impoveriti, dai disoccupati, dalle famiglie e dalle imprese ci sia qualcuno che continuare ad arricchire i costruttori e venditori di armi. Gli italiani hanno bisogno urgente di cure e non di bombe - conclude - Lotti - Per questo invitiamo tutte le donne e gli uomini che vogliono la pace a partecipare alla manifestazione del prossimo 5 novembre. Insieme con Papa Francesco, contro la guerra, per costruire la pace”.