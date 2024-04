Verso le comunali a Gubbio, tra rumor e sondaggi Girlanda spinto verso il ballottaggio con il centrosìnistra

Colpo di scena a Gubbio dove il civico ex vice ministro Rocco Girlanda sarebbe in testa, e avanti di 5 punti percentuali, negli ultimi sondaggi affidati a Winpoll, un'autorevole società del settore. Un sondaggio per il momento in linea - ma non tengono conto ancora delle liste e dei candidati a supporto dei vari sindaci candidati - con i dati social e negli eventi dal vivo direttamente collegati al Girlanda. In attesa dell'inizio della campagna elettorale e della presentazione della coalizione, il candidato proposto dalla Lega e appoggiato dal centrodestra Vittorio Fiorucci si trova ancora di ricorsa rispetto al Girlanda e al centrosinistra, secondo il sondaggio interno, pagando probabilmente la sua poca esperienza politica rispetto ai suoi agguerriti competitori. All’orizzonte lo scenario più probabile, sempre secondo il sondaggio, a defilarsi è quello del possibile ballottaggio tra Girlanda e la candidata del campo largo di sinistra Alessia Tasso che seppur in rincorsa, secondo le intenzioni di voto, è palese che troneggia rispetto agli altri micro candidati della sinistra eugubina.

Con la festa dei ceri partirà la vera campagna elettorale che designerà il sindaco per i prossimi cinque anni . Si scontreranno l’esperienza e gli importanti collegamenti romani ed europei di Rocco Girlanda contro la giovane e preparata Alessia Tasso. Chi vivrà vedrà.