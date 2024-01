ELEZIONI A GUBBIO La base del centrodestra, civici e delusi puntano su Girlanda per una battaglia storica. Ma gli errori del passato... sono in agguato

Gubbio il rebus del candidato del centrodestra. Le elezioni amministrative per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale a Gubbio sta accendendo gli animi e facendo fibrillare diversi personaggi della politica e non. Infatti a Gubbio le elezioni comunali diventano anche terreno di scontro tra potentati economici e populismi esasperati. Molte volte questa guerra piu’ o meno sommersa consente all’outsider di turno di diventare sindaco e di gestire mediocremente una comunità importante come quella eugubina.

Queste battaglie-divisioni hanno visto il. centrodestra sempre giocare un ruolo marginale, e nonostante con Rocco Girlanda la città ha avuto addirittura un vice ministro alle. Infrastrutture, ha sempre prevalso un atteggiamento minimalista dove l’odio personale o l’ambizione di pochi hanno penalizzato le scelte migliori per il comune. Oggi ci troviamo prossimo ad uno scenario completamente nuovo a livello politico con il centrodestra a trazione Fratelli d’Italia al governo sia nazionale che regionale e come gran parte dei comuni Umbri , e quindi anche per Gubbio potrebbe profilarsi l’ipotesi di un passaggio di mano della sinistra a favore magari di un candidato. Civico appoggiato anche dal centrodestra.

E quindi non stupisce nessuno che sia sulla bocca di tutti il nome dell’ex vice ministro Girlanda che metterebbe fine all’era dei sindaci improbabili a favore di competenza ed importanti relazioni politico istituzionali tali da rompere l’isolamento della città dei ceri. Tale candidatura sembra fortemente spinta dalla base ed osteggiata da qualche potente locale che invece preferirebbe una figura più’ scialba e duttile come Fiorucci , uomo che già aveva tentato. La scalata regionale prendendo appena 700 voti. Quindi Gubbio potrebbe essere alla svolta ma - secondo gli esperti - solo con Girlanda cne sarebbe in grado di conquistare anche una parte dell'elettorato del Pd moderato e soprattutto dei cattolici sociali. A Giugno assisteremmo ad un vero e proprio cambio della guardia anche nella ultima roccaforte rossa d’Italia ?