Gubbio, De Luca interroga la Giunta: "Nube anomala da una cementeria: i cittadini vogliono sapere..."

Sospetti e richieste di chiarimento da parte del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, a riguardo di una presunta "nuvola di fumo maleodorante" che sarebbe fuoriuscita dalla cementeria Colacem di Ghigiano. Il fatto sarebbe accaduto il 29 agosto tra le ore 11 e le 14. "Ma sul sito di Arpa manca - ha scritto l'esponente grillino - la pubblicazione dei monitoraggi in quel lasso temporale. Solo alle 14 le rilevazioni hanno evidenziato alti livelli di polvere. E' urgente fare chiarezza sulle cause del guasto occorso alla centralina nella giornata di sabato 29 agosto".

In particolare, De Luca chiede verifiche e approfondimenti sulla mancanta al momento pubblicazione "di dati da parte del monitoraggio in continuo delle emissioni trasmesse dal gestore, le cause delle fuoriuscite di fumo dal camino ripetutamente segnalate dai cittadini, il tipo di emissioni prodotte ed eventuali rilevazioni effettuate da Arpa nelle ore successive al guasto".

"Comprensibile l'apprensione degli abitanti che, attraverso foto apparse sui social network, hanno sottolineato anche la presenza di odori molesti. Anche due giorni dopo, lunedì 31 agosto, verso le ore 23 sono arrivate segnalazioni di ulteriori emissioni anomale di fumo dal camino corrispondente alla produzione di cemento grigio".

Il 31 agosto Arpa, c'è da dire, che l'agenzia ha comunicato così, sul proprio sito: "Alle ore 11.45 si è verificato un imprevedibile guasto elettrico che ha arrestato immediatamente la linea di cottura. Il guasto è stato risolto in pochi minuti e la linea è tornata a regime alle ore 15.00".