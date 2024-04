Primarie a Gualdo: boom di votanti, Simona Vitali ribalta il pronostico dopo un testa e testa con finale thriller

Simona Vitali sarà il candidato a sindaco del centrodestra unito più civici alle prossime amministrative di giugno. La carismatica dirigente regionale di Fratelli d'Italia ha ribaltato i pronostici della vigilia vincendo le storiche primarie del centrodestra a Gualdo Tadino - in Umbria mai viste prima di oggi - anc\qsu Ermini Fofi appoggiato da civici e Forza Italia. Ultimo con una manciata di voti l'imprenditore Gianluca Penno. La Vitali era considerata di rincorsa ma in realtà nello spoglio è stata sempre avanti prima di 50, poi 70, fino ad arrivare a 120 consensi in più a Fofi. Un vantaggio però ridimensionato nelle ultime 500 schede scrutinate. Con un finale da giallo politico; Fofi recuperava quasi tutto m alla fine Simona Vitalia vinceva di soli 4 voti. Questi i dati ufficiali: Vitali 1163 Fofi 1159 e Pennoni 184.

AFFLUENZA DA RECORD - In Umbria, per quanto riguarda la storia della destra, è la prima volta che il centrodestra opta per le primarie per scegliere il candidato a sindaco. Una mossa politica fortemente voluta da Forza Italia per evitare un'altra campagna elettorale da divisi e quindi da sicuri perdenti sul centrosinistra. In campo erano già scesi - da qui la conclamata divisione - Simona Vitali di Fratelli d'Italia con appoggio Lega, l'esperto amministratore Erminio Fofi (Forza Italia e Civici) e l'imprenditore Gianluca Pennoni.

E così in due settimane Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e alcune liste civiche hanno preparato un regolamento per il voto, dato il via libera alla campagna elettorale, effettuati dibattiti a tre,, aperti comitati elettorali e tanto di feste per la mini chiusura. L'affluenza era la vera incognita anche se da anni si respira una voglia di cambiamento a Gualdo Tadino, sceso sotto i 15mila abitanti, in crisi economica almeno da ventennio e divisa profondamente a livello sociale.

La prima esperienza di primarie è stata praticamente una grande festa di democrazia per i cittadini che si sono recati in tantissimi al seggio allestito nel Cva di Biancospino: alla fine della serata i votanti sono stati 2527. Un dato sopra ogni previsioni dato che si ipotizzava, per considerare un successo, un massimo 1300-1500 votanti. Ora il centrodestra più civici dovrà marciare unito, con una sola lista, guidata dalla carismatica dirigente di Fratelli d'Italia - portavoce del Presidente del Consiglio Marco Squarta - Simona Vitali, tra l'altro anche mamma di tre figli.