Dodici contagiati, il sindaco di Gualdo Tadino preoccupato: "Situazione difficile. In arrivo da Roma nuove restrizioni"

"Oggi abbiamo 4 nuovi casi positivi al covid-19 tutti adulti e con sintomi lievi ora in città il totale sale a 11": lo ha annunciato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti nel corso del suo video quotidiano rivolto alla popolazione. Parla di 11 attuali positivi ma per i dati della Regione il numero si attesta a 12. Nessuno è ricoverato. Ma statisticamente è il numero più alto dall'inizio della pandemia. Il sindaco è preoccupato ed ha ammesso che i primi cittadini e i Governatori sono stati già informati dal Governo su ulteriori restrizioni tramite Dpcm.

"Stamattina ho firmato l’ordinanza per l’obbligo delle mascherine che vanno indossate sempre anche all’aperto. Nelle prossime ore sono attesi anche nuovi provvedimenti governativi che molto probabilmente imporranno nuove restrizioni. Aiutateci tutti ad agire al meglio per affrontare questa difficile situazione,non andate autonomamente a fare test o tamponi se avete il minimo sintomo o temete di essere stati a stretto contatto con un soggetto risultato positivo, non uscite di casa contattate subito il medico di medicina generale mettetevi in isolamento precauzionale".