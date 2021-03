Governo, Pavanelli (M5s): “Per le scuole umbre un fondo per acquistare defibrillatori”

“In arrivo i fondi per l’acquisto di defibrillatori nelle scuole”. Lo ha riferito la senatrice del Movimento 5 Stelle Emma Pavanelli. Il provvedimento e? frutto delle decisioni Governo Conte e voluto dal precedente ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina che ha destinato circa 10 milioni di euro per l’acquisto di questi strumenti fondamentali per consentire un pronto intervento in caso di arresto cardiaco improvviso tra il personale scolastico o gli alunni. "Ogni scuola, anche quelle umbre, ora ha mille euro a disposizione per l’acquisto di un defibrillatore”: ha ribadito la senatrice 5Stelle.

Per quegli istituti che già ne sono provvisti le risorse possono essere usate per l'acquisto di beni o servizi finalizzati a garantire la salute del personale e degli alunni, come l’attivazione di corsi di formazione certificati per l’utilizzo dei macchinari. “Un altro contributo concreto per la sicurezza di tutti nelle scuole”.