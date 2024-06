Governo, Marchetti (Lega): "Grazie alla Lega arrivano oltre 20 addetti alle forze dell'ordine in Umbria". Ecco cosa cambia

“Prosegue il lavoro della Lega al Governo per assicurare sempre maggior sicurezza ai cittadini: sono stati assegnate all’Umbria ben ventiquattro unità in più tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, a sostegno delle Forze dell’Ordine già presenti sul territorio". Lo ha annunciato il segretario regionale della Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti, deputato, che ha lavorato al radfforzamento della sicurezza in Umbria insieme al Ministro Salvini, al sotto-segretario Molteni e al Ministro degli Interni Piantedossi. Il piano di potenziamento scatterà a partire dal 1º luglio prossimo. "Gli agenti, che nel periodo centrale dell’estate arriveranno a ventiquattro unità, saranno a disposizione del Prefetto - ha concluso Marchetti - il quale ne individuerà la collocazione più adeguata in relazione alle criticità emerse sul territorio. Ancora una volta, dall’esecutivo e dalla Lega, arriva la dimostrazione concreta, supportata da fatti, che la tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini rappresenta per noi un’assoluta priorità”.