GOVERNO PRESIDENTE MELONI | Il deputato perugino Emanuele Prisco nominato sottosegretario agli Interni

Il deputato perugino Emanuele Prisco, alla seconda legislatura e tra i fondatori di Fratelli d'Italia in Umbria, è stato nominato sotto-segretario agli interni del Governo della Presidente Giorgia Meloni. La decisione è stata comunicata oggi pomeriggio dall'Ufficio di Presidenza che ha diramato la lista dei 31 tra sottosegretari e dei viceministri. Un Cdm è previsto per venerdì, proprio per la nomina dei viceministri che, proprio in quella occasione, dovrebbero prestare giuramento assieme ai sottosegretari. Non sono state ancora attribuite le deleghe specifiche per Prisco. Il neo sottosegretario era dato tra i favoriti per la nomina visto che negli ultimi anni era diventato uno dei punti di riferimento del partito a livello nazionale, tanto da organizzare la campagna elettorale del partito nelle Marche dove ha vinto il Presidente Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia. Prisco ha ricoperto anche il ruolo di assessore all'urbanistica nella prima amministrazione di centrodestra a Perugia guidata dal sindaco Andrea Romizi,.

"Ho nominato i sottosegretari e i viceministri" ha scritto il premier Giorgia Meloni "Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d'Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi".