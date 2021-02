Governo, passaggio di consegne tra Conte e Draghi. Poi il primo Consiglio dei Ministri

L'Italia ha un nuovo governo guidato da Mario Draghi, spesso tornato nel 'buen retiro' umbro a Città della Pieve nei giorni delle consultazioni. E dopo il giuramento dell'esecutivo al Quirinale nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si è svolta a Palazzo Chigi la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il Presidente uscente, Giuseppe Conte, e Draghi.

Al termine della cerimonia poi, alle ore 13.40, si è tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio dei Ministri. Il Presidente Draghi ha aperto il Consiglio con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica Mattarella e ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro ai Ministri, formulando la proposta di nomina a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del cons. Roberto Garofoli, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo. Il Consiglio ha condiviso la proposta e il Sottosegretario Garofoli ha quindi prestato giuramento e assunto le proprie funzioni.

Il Presidente Draghi ha, altresì, conferito ai Ministri senza portafoglio i seguenti incarichi specifici:

per i rapporti con il Parlamento, all’on. dott. Federico D’Incà;

per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, al dott. Vittorio Colao;

per la pubblica amministrazione, all’on. prof. Renato Brunetta;

per gli affari regionali e le autonomie, all’on. avv. Mariastella Gelmini;

per il Sud e la coesione territoriale, all’on. Mara Carfagna;

per le politiche giovanili, all’on. dott.ssa Fabiana Dadone;

per le pari opportunità e la famiglia, alla prof.ssa Elena Bonetti;

per le disabilità, alla sen. avv. Erika Stefani;

per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo, all’on. dott. Massimo Garavaglia.