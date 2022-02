LA CURIOSITA' La Presidente Tesei ritorna sui social dopo 2 anni di silenzio: "Voglio raccontarvi cosa stiamo facendo e ascoltare la vostra voce"

Dalla sua elezione, complice poi la tempesta perfetta del Covid, la Governatrice Donatella Tesei non aveva più comunicato, risposto e letto sui social personali, in particolari Fb. Ha sempre utilizzato questo strumento con grande parsimonia, così distante dai comunicatori compulsivi come Bori e Squarta ma non solo, ma l'assenza si era fatta sentire e la comunicazione istituzionale da sola non era sufficiente ad intercettare consigli, richieste e svelare anche il lato umano di una Governatrice. E questo ha certamente penalizzato l'informazione e il gradimento a causa di quella che sembrava una cortina di gelo con gli elettori-cittadini mentre invece era la drammaticità del momento di un amministratore in guerra contro la più grave pandemia degli ultimi 100 anni.

Ora che il Covid fa meno paura e che è diventato una opportunità per l'Umbria - i progetti regionali premiati dal governo nell'ambito del Pnrr, oltre il finanziamento della ferrovia della dorsale appenninica e la Cittadella Giudiziaria di Perugia -, spinta anche dai propri collaboratori, la Governatrice ha deciso di riaprire un filo diretto con i cittadini presenti sui social.Ha fatto un primo bilancio sul lavoro ed ha preso un impegno: "la mia esigenza di comunicare direttamente con voi è diventata sempre più forte, allo scopo di raccontare in maniera costante e trasparente ciò che accade nella nostra regione, di ascoltare la vostra voce e amplificarla".

Una strategia anche per respingere gli attacchi della mediatica macchina dell'opposizione che non si è certa risparmiata in questi due anni e mezzo. Ma occhio: nessun si aspetti una Governatrice super-presente e che voglia dare in pasto ai social la sua vita privata. Ci sarà ma in maniera non invasiva, graduale e tecnica. Anche perchè il tempo lo deve impegnare sulle carte e sui progetti concreti. Questo è quello che vogliono gli umbri. Comunque in due ore il ritorno su Fb ha fruttato 530 like, una settantina di condivisioni e oltre 120 commenti la gran parte positivi.Di seguito il suo ritorno su Fb.

******************

"Amiche e amici umbri, in questi due anni successivi alla mia elezione sono rimasta lontana da questo spazio di interazione diretta. È stata una scelta dettata dall’enorme mole di lavoro dovuta all’emergenza pandemica e dalle numerose problematiche pregresse. Questo non mi ha permesso di gestire in prima persona la comunicazione diretta con voi, così come avrei voluto sin dall’inizio. Ho scelto di lavorare in “silenzio”, rimanendo costantemente vicina alla nostra collettività regionale attraverso l’impegno quotidiano e i piccoli e grandi risultati raggiunti.

Oltre alla pandemia, che ci ha visto resistere al meglio insieme, abbiamo affrontato numerose tematiche fondamentali per la nostra Umbria. La tenuta ed il rilancio dell’economia, misurata dal PIL che nella nostra regione sta registrando dati migliori rispetto alla media italiana, la ricostruzione che ha beneficiato di una netta accelerazione dopo i primi quattro anni trascorsi invano, i cospicui fondi PNRR intercettati con la nostra azione, le realizzazioni infrastrutturali e di mobilità per uscire dall’isolamento, i numerosi dossier ereditati che sono finalmente in via di soluzione e il rilancio del turismo.

Trascorso questo lungo periodo complesso e straordinario, la mia esigenza di comunicare direttamente con voi è diventata sempre più forte, allo scopo di raccontare in maniera costante e trasparente ciò che accade nella nostra regione, di ascoltare la vostra voce e amplificarla. Da oggi, dunque, torno ad essere presente, seppur con i limiti di tempo che i tanti impegni quotidiani mi impongono, perché ritengo giusto e doveroso tenere un filo diretto con tutti voi, anche attraverso questo mezzo".